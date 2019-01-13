اختتامیه جشنواره رادی با حاشیه همراه شد/ نورپردازی با تلفن همراه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی شامگاه شنبه ۲۲ دی در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد. در این مراسم که کارگردانی آن بر عهده محمد رحمانیان بود به دلیل فراهم نشدن برخی امکانات و شرایط در سالن، علاوه بر تأخیر در آغاز مراسم حواشی دیگری نیز ایجاد شد.

پخش نشدن تصاویر مدنظر برای این مراسم و همچنین نبود نورپردازی مناسب باعث شد تا حمیده بانو عنقا رئیس هیأت مدیره بنیاد اکبر رادی با نور تلفن همراه علیرضا آرا مجری مراسم، یادداشت خود را قرائت کند.

به همین دلیل رحمانیان در سخنانی به وضعیت مدیریت فرهنگی و مدیریت سالن‌های تئاتری انتقاد کرد.

محمود دولت‌آبادی نیز که در این مراسم حضور داشت برگزاری جشنواره تئاتر اکبر رادی را اتفاقی خوب و نشان دهنده پویایی جامعه تئاتری دانست.

در این مراسم برگزیدگان بخش مسابقه نمایشنامه خوانی و مسابقه مونولوگ نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی معرفی شدند.

در بخش مسابقه نمایشنامه خوانی، سینوره کفاش طلب به عنوان توضیح صحنه خوان برتر قدردانی شد. هیأت داوران این بخش با اهدای لوح تقدیر از گروه نمایشنامه خوانی «کاکتوس» قدردانی کرد.

در بخش نقش خوانی زن نیز لوح سپاس به صورت مشترک به یگانه رجبی و پریا طاهری و جایزه برگزیده این بخش نیز به معصوم احمدزاده اهدا شد.

در بخش نقش خوانی مرد نیز هیأت داوران با اهدای لوح سپاس از سیامک زین الدینی قدردانی و کریم بیانی را به عنوان برگزیده این بخش معرفی کرد.

در بخش کارگردانی نمایشنامه خوانی نیز از پریا طاهری قدردانی و فرزاد آیتی به عنوان برگزیده معرفی شد.

همچنین در بخش اثر برگزیده نمایشنامه خوانی، ضمن تقدیر از «پایین، گذر سقاخانه» به کارگردانی فرزاد آیتی، جایزه برگزیده به «ارثیه ایرانی» به کارگردانی پریا طاهری رسید.

در بخش مسابقه مونولوگ نیز احمدرضا رجبی در بخش موسیقی، سیمین بهفر در بخش بازیگری، پویا شهرابی در بخش نویسندگی و حمزه زارعی در بخش کارگردانی برگزیده شدند.