حکم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران برای معاونان دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر جلیل کوهپایه زاده ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران درحکمی دکتر علی مظاهری نژاد را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «دکتر علی مظاهری نژاد مدیر امور هیات علمی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، نظر به تعهد، تجارب، کاردانی و حسن سوابق خدمتی جنابعالی به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه منصوب می ‌شوید.»

همچنین دکتر کوهپایه زاده ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران در حکم دیگری تمامی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ایران را در سمت خود ابقا کرد.

بر اساس این حکم معاونان، مشاوران رئیس دانشگاه، روسای دانشکده ها، مدیران گروه آموزشی، مدیر عامل/ رئیس/ مدیر امور مالی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان ها، مدیران شبکه بهداشت و درمان، اعضا، دبیر و رئیس شوراها، کمیته ها، هیات ها، کمیسیون ها، ستادها، کارگروه ها، دبیرخانه ها، گروه های دانشگاه به همراه سرپرست واحد فراهم آوری اعضاء و نسوج پیوندی دانشگاه ابقا شدند.

در این حکم آمده است: «با توجه به شرایط کنونی دانشگاه و نظر به تعهد، تجارب، کاردانی و حسن سوابق خدمتی جنابعالی/سرکارعالی به موجب این ابلاغ در سمت خود ابقاء می ‌شوید تا با استعانت از پروردگار متعال و با بهره‌ گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت ارتقاء کیفی و کمی آن مجموعه در راستای حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم اهتمام ورزید.»

دکتر جلیل کوهپایه زاده به تازگی از سوی سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شده است. وی پیش از این معاون آموزشی دانشگاه بود.