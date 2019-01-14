۱۵ دانشگاه کشور دانشجوی ارشد و دکتری بدون آزمون می پذیرند

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون ۱۵ دانشگاه کشور فراخوان مربوط به پذیرش دانشجو بدون آزمون براساس آیین نامه استعدادهای درخشان وزارت علوم را منتشر کرده اند که این مراکز برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری جذب خواهند کرد.

براساس اعلام دانشگاه ها، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های پیام نور، فرهنگیان، مراکز تربیت دبیر و تربیت معلم، آزاد اسلامی، آموزشکده های فنی و حرفه ای، غیر دولتی و غیرانتفاعی، علمی کاربردی و پردیس های بین الملل (خودگردان) مجاز به ثبت نام در دوره های بدون آزمون براساس آیین نامه استعدادهای درخشان نیستند.

همچنین تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده براساس آیین نامه استعدادهای درخشان مجاز نیست.

دانشگاه علامه طباطبایی در فراخوان خود اعلام کرده است که دانشجویان این دانشگاه مجاز به شرکت در دوره های بدون آزمون نیستند.

جدول جزئیات دوره های بدون آزمون دانشگاه ها