آثار و چهره برتر سینما و تلویزیون را انتخاب کنید/ داوری آنلاین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، اولین جشنواره «انتخاب مردمی سال؛ داورشو» توسط سایت سینمایی «فیلسین» همزمان با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ شروع می‌شود و تا پایان بهمن‌ماه ادامه دارد.

در اولین دوره‌ این جشنواره کاربران به‌صورت آن‌لاین در ۲ بخش به داوری آثار و چهره‌ها می‌پردازند. بخش اول، انتخاب بهترین‌های سال ۱۳۹۷ از بین فیلم‌ها و سریال‌های منتشر شده امسال و بازیگرانی که در یکی از این آثار درخشیده‌اند و بخش دوم که ویژه‌ مخاطبان سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر است، انتخاب بهترین‌های این جشنواره است.

در پایان زمان رای‌گیری و با مشخص‌شدن آثار و چهره‌های برتر از نگاه مردم در حوزه‌های مختلف به برگزیدگان نشان افتخار مردمی اهدا می‌شود.

اولین جشنواره «انتخاب مردمی سال؛ داورشو» به دبیری فرشید نجاریان از ۱۰ تا ۳۰ بهمن ماه به صورت آنلاین برگزار می‌شود و امکان مشارکت و رای دادن برای تمام کاربران آزاد است.