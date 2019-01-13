به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه نقد کتاب «ادبیات وهنر» ویژه بهار و تابستان ۱۳۹۷ با سردبیری مریم حسینی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء توسط موسسه خانه کتاب منتشر شد.

نیکنام حسینی پور مدیرمسئول این فصلنامه در بخش سرسخن این فصلنامه، نوشته است: «فصلنامه نقد کتاب» در طول عمر خود به‌دنبال دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مدیریتی شاهد فراز و فرود فراوان بوده و بارها در روش، محتوا، زمان انتشار و یا عنوان آن تغییراتی ایجاد شده، اما بنای مسئولان فرهنگی به‌ویژه مدیران خانه‌کتاب، هرگز بر عدم انتشار این نشریه نبوده است؛ چراکه از اهداف بنیان‌گذاری آن اطلاع‌رسانی، نقد و معرفی کتاب و کمک به ارتباط خلاق میان پدیدآورندگان، ناشران و سایر فعالان عرصه نشر و فرهنگ کشور است که خود از سنگ بناهای فعالیت خانه‌کتاب است.

نشریات خانه‌ کتاب نیز به دلایل گوناگون هم‌چون دیگر نشریات، گاه در معرض تغییر و تحول بوده است. وقفه‌های کوتاه چندماهه در انتشار فصلنامه، تغییراتی که در نام نشریه رخ داده، هم‌گامی آن با موضوعات دیگر، تغییر سردبیران، تحول در خط مشی نشریه و چاپ آن به شکل ماهنامه یا فصلنامه، به ضرورت و در موقعیت‌های خاص پیش آمده، اما انتشار آن هیچگاه متوقف نشده است. این فصلنامه بر سعی وافر تمامی سردبیران و همکاران پیشین نشریه و نویسندگانی که در طی سال‌های متمادی با آن همکاری داشته‌اند؛ ارج می‌نهد و به یاری خداوند متعال، در این هنگام نیز همچون گذشته با هدف معرفی و نقد تازه‌های کتاب در ایران و دیگر کشورها منتشر می‌شود.»



مریم حسینی سردبیر جدید این فصلنامه هم در بخش سخن سردبیر نوشته است: «از بهار ۱۳۹۴ ماهنامه کتاب ماه ادبیات به سردبیری مصطفی موسوی به فصلنامه تغییر یافت و دوازده شماره با عنوان فصلنامه نقد کتاب ادبیات منتشر شد. انتشار مجله در قالب جدید و به صورت فصلنامه فرصت بهتری را برای انتخاب مقالات برتر و درج آنها فراهم آورد. امیدوارم دوره جدید که در زمان اضطرار و برهه ای دشوار فرصت نشر یافته است؛ بتواند همچون دوره های پیشین عمل کند. اگر بنا بر این شده باشد که این نشریه زین پس با عنوان فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر منتشر شود در نتیجه صفحات کمتری به هر یک از این عرصه ها اختصاص یابد، امیدوارم به جای آن بتوانیم با بالابردن سطح کیفی مقالات جای خالی صفحات نانوشته را جبران کنیم. با روش تلفیقی که به دلایل گوناگون، خانه کتاب برای دسته بندی مجلات پیش گرفته این نشریه با فصلنامه نقد کتاب هنر ادغام شد و تصمیم بر آن شد که از این پس فصلنامه حاضر مقالات و حوزه هنری و ادبی را در خود بگنجاند.

هدف این نشریه انتشار مقالاتی در حوزه نقد کتاب های پژوهشی و درسی دانشگاهی است تا با توجه به نگاه و نگرش منتقدان بر این کتاب ها، برترین آثار منتشر شده معرفی و ارزش‌های آن آشکار شود و از طرف دیگر نویسندگان آثار تالیفی و پژوهشی برای انتشار آثار خود تلاش بیشتری کنند...»

مقاله «چگونه مقاله‌ای در نقد و بررسی کتاب بنویسیم؟» سخنی در پاسخ به چراهایی که هنگام خواندن کتاب برایمان پیش می‌آید، ترجمه مهرناز شیرازی عدل» «مقاله آغازین» این شماره از فصلنامه نقد کتاب «ادبیات و هنر» است و در بخش «نقد شفاهی» نقد و بررسی کتاب «پژوهشی انتقادی کاربردی در مکتب های ادبی» نوشته مریم حسینی، ابوالفضل حری و عیسی امن خانی پیش روی خوانندگان قرار گرفته است.

«به فرهنگ باشد روان تندرست: نقدی بر کتاب فرهنگ واره لغات و ترکیبات عربی شاهنامه» نوشته هوشنگ محمدی افشار، «سوژه در پیچ و خم داستان پسامدرن ایران: نگاهی انتقادی به کتاب تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران» نوشته قدرت الله طاهری و «ما و ناگزیریمان از کاربست نظریه های ادبی: نگاهی انتقادی به کتاب سنت تصحیح متن در ایران پس از اسلام و کاستی‌های روش شناسانه آن» نوشته عیسی امن خانی در بخش «نقد کتاب پژوهشی (ادبیــات)» آمده است.

همچنین، آزاده شریفی به نقد و بررسی«موراکامی در مترو: بررسی رمان مترو اثر هاروکی موراکامی» پرداخته است. در بخش «نقد تصحیح متن» مقاله «نباشد این نمط از عاقلان پسندیده: نقد و بررسی جدیدترین تصحیح دیوان منوچهری» نوشته یاسر دالوند منتشر شده است.

در بخش «نقد کتاب پژوهشی (هنـــر)» این شماره از فصلنامه نقد کتاب« ادبیات و هنر» هم چهار مقاله با عنوان‌های «امر واقعی در بوته بازخوانی، آزمایش و ستایش: نقد کتاب در ستایش امر واقعی، محمد خدادادی مترجم‌زاده»، «تصویر مردم: معرفی و بررسی کتاب گوستاو کوربه و انقلاب ۱۸۴۸، محمدرضا مریدی»، «در گذر از مِه گزارشی از کتاب دین ملک طاووس: یزیدی‎ها و جهان معنوی آنها» و «شمایل شناسی: پرسش از متد یا ساختار؟ نقد کتاب معنا در هنرهای تجسمی، جمال عرب زاده» چاپ شده‌اند.

همچنین، نیلوفر آقاابراهیمی و محمدجواد احمدی نیا کتاب‌های «راهنمای نظریه‌ ادبی» و «متن و تصویر در هنر سده‌های میانه ایران» را در این شماره از فصلنامه معرفی کرده‌اند.کتابشناسی مکتب‌های ادبی، ترجمه انگلیسی چکیده مقالات و فهرست مطالب انگلیسی بخش های پایانی این فصلنامه را تشکیل می‌دهند.

نسخه مکتوب این مجله با قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه شده و نسخه الکترونیکی آن نیز در فضای مجازی قابل دسترسی است.