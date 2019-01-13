افتتاح ۲ طرح پتروشیمی تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علیمحمد بساقزاده، گفت: پتروشیمی متانول کاوه هماکنون تولید آزمایشی خود را آغاز کرده و در مرحله راهاندازی است که امیدواریم پس از تولید آزمایشی و نهایی، تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به اینکه پتروشیمی کاوه، بزرگترین واحد تولید متانول جهان است، افزود: این واحد ظرفیت تولید روزانه ۷ هزار تن محصول را دارد.
مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اظهار امیدواری به افتتاح فاز نخست پتروشیمی بوشهر تا پایان امسال افزود: فاز نخست این مجتمع شامل واحدهای متانول، استحصال اتان و شیرینسازی گاز است که پیشراهاندازی دو واحد نخست پایان یافته است.
بساقزاده تنوع محصولات درآمدزا در صنعت پتروشیمی را بالا عنوان و اظهار کرد: سعی بر این است که با استفاده از فناوریهای روزآمد صنعت، پیشرفت طرحها براساس برنامههای پیشبینی شده انجام شود.
وی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی ثابت کرده است که شرایط سخت تأثیری در توسعه آن ندارد و پروژههایی در صنعت پتروشیمی در تحریم اولیه کشور آغاز شد که در آغاز دور دوم تحریم علیه ایران، به مرحله بهرهبرداری رسیدند.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه سعی بر این است که پیشرفت طرحها و توسعه صنعت پتروشیمی از شرایط بینالمللی کشور تاثیر نپذیرد، گفت: پتروشیمی مرجان و فاز سوم پتروشیمی پردیس از نمونه طرحهای این صنعت هستند که در آغاز تحریم اولیه علیه ایران آغاز و خوشبختانه به بهرهبرداری رسیدهاند و هماکنون در مدار تولید قرار دارند.
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