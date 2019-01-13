تشکیل کاروان مردمی و اقتصادی برای ساماندهی سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم عصر امروز یک شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه وظیفه اصلی مسئولان و مدیران ایجاد امیدواری در همه عرصه‌ های کشور است، گفت: همه مسئول هستیم و باید در موضوع تأمین معیشت مردم هرچه در توان داریم صرف کنیم.

وی با اشاره به اینکه در جنگ روانی دشمن درخصوص پازل‌ هایی که بعضاً خودی‌ ها تشکیل می ‌دهند باید هشدار دهیم، افزود: می ‌توانیم از این جنگ روانی دشمن عبور کنیم، روزهای سخت ‌تر از این را هم‌ پشت سر گذاشته‌ ایم.

فرمانده سپاه عاشورا با تاکید بر اینکه امروز در جنگ اقتصادی هستیم، ابراز داشت: امروز زمان وحدت و همدلی است و با وحدت می‌توانیم دشمن را به عقب برانیم.

خرم با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل هر چه در توان داشت به میدان آورد، گفت: با مدیریت جهادی و انقلابی از بحرانی که دشمن می‌خواهد تحمیل کند، عبور می کنیم.

فرمانده سپاه عاشورا با تاکید بر اینکه برای بازسازی سوریه هم می ‌توانیم کمک و هم آورده خوبی را برای اقتصاد ایران فراهم کنیم، گفت: بلدیه افتخاری شهر زنبیه سوریه بر عهده آذربایجان شرقی گذاشته شده است.

وی ادامه داد: با تلاش ستاد بازسازی تلاش می ‌کنیم کاروان اقتصادی و مردمی را برای اولین بار از آذربایجان شرقی ساماندهی کنیم و باید از سرمایه‌ گذاران دعوت کنیم تا از سود بازسازی سوریه برای شرکت‌ های ایرانی استفاده کنند.

خرم اظهار داشت: مدتی ما هم در سوریه جنگیده و اسیر شدیم ولی همه آنها به اندازه یک صدم فعالیت و خدمات سرداران و همراهانش در بحران سوریه نبود.