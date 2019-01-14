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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

رئیس دانشگاه به مهر خبر داد؛

عدم محدودیت دانشگاه پیام نور برای راه اندازی و پذیرش دکتری

عدم محدودیت دانشگاه پیام نور برای راه اندازی و پذیرش دکتری

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور برای پذیرش و راه اندازی دوره دکتری محدودیتی ندارد.

محمد رضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره محدود شدن راه اندازی دوره های دکتری دانشگاه پیام نور با توجه به ماموریت این دانشگاه گفت: دوره های دکتری دانشگاه که از قبل راه اندازی شده بود، همچنان برقرار است.

وی ادامه داد: برای راه اندازی رشته های جدید نیز بسته به پتانسیلی که هر مرکز دارد، باید تقاضای خود را به وزارت علوم ارائه دهیم.

رئیس دانشگاه پیام نور تاکید کرد: رشته هایی که داشته ایم، مشکل نداشته و محدودیتی برای پذیرش دانشجو ندارد. دانشگاه پیام نور همواره برای پذیرش دانشجو در رشته‌های جدید در هر مقطعی از جمله دکتری مجوزهای لازم را از آموزش عالی اخذ و سپس اقدام به پذیرش دانشجو می کند.

کد مطلب 4512403
زهرا سیفی

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