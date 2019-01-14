عدم محدودیت دانشگاه پیام نور برای راه اندازی و پذیرش دکتری

محمد رضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره محدود شدن راه اندازی دوره های دکتری دانشگاه پیام نور با توجه به ماموریت این دانشگاه گفت: دوره های دکتری دانشگاه که از قبل راه اندازی شده بود، همچنان برقرار است.

وی ادامه داد: برای راه اندازی رشته های جدید نیز بسته به پتانسیلی که هر مرکز دارد، باید تقاضای خود را به وزارت علوم ارائه دهیم.

رئیس دانشگاه پیام نور تاکید کرد: رشته هایی که داشته ایم، مشکل نداشته و محدودیتی برای پذیرش دانشجو ندارد. دانشگاه پیام نور همواره برای پذیرش دانشجو در رشته‌های جدید در هر مقطعی از جمله دکتری مجوزهای لازم را از آموزش عالی اخذ و سپس اقدام به پذیرش دانشجو می کند.