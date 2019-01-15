علیرضا رضایی پس از تصمیم فدراسیون مبنی بر حضور تیم کشتی آزاد امید به جای تیم بزرگسالان در جام جهانی ۲۰۱۹ روسیه به خبرنگار مهر گفت: کادر فنی تیم ملی بزرگسالان پس از بررسی و برنامه ریزی برای این تیم اعلام کردند که حضور در رقابتهای جام جهانی، خارج از برنامه های آنان است و اولویت کارد فنی بزرگسالان، حضور آزادکاران در مسابقات رنکینگ دار اتحادیه جهانی کشتی است. بر این اساس حضور بزرگسالان در جام جهانی منتفی شد.

وی تصریح کرد: در این فاصله من نامه ای به حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی دادم تا فرصت حضور در جام جهانی به کشتی گیران امید داده شود، چرا که این نفرات آینده سازان کشتی ما هستند و باید توجه و حمایت خاصی از آنها شود. خوشبختانه سرپرست فدراسیون هم با این پیشنهاد موافقت کرد.

سرمربی تیم کشتی آزاد امید ادامه داد: طی نشستی که با حضور بنی تمیم، رضا لایق دبیر فدراسیون و غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی بزرگسالان داشتیم قرار شد تیم امید به جام جهانی اعزام شود و در چندین وزن هم از آزادکاران رده بزرگسالان استفاده شود.

رضایی در پایان اظهار داشت: به عنوان سرمربی تیم امید از فرصتی که فدراسیون در اختیار این کشتی گیران قرار داده ، تشکر می کنم، چرا که معتقدم این آزادکاران باید همچنان میدان ببینند و خودشان را برای رده بزرگسالان آماده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام جهانی کشتی آزاد روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفندماه در شهر یاکوتسک روسیه برگزار خواهد شد.