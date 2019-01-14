مهاجم ایران و هافبک پرسپولیس در جمع ۱۰ بازیکن برتر جام

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات جام ملت های آسیا شب گذشته به اتمام رسید. سایت «فاکس اسپورتس آسیا» در گزارشی ۱۰ بازیکن برتر هفته دوم را انتخاب کرده است که نام سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران و بشار رسن هافبک عراقی پرسپولیس هم در این فهرست دیده می شود.

اسامی ۱۰ بازیکن برتر هفته دوم به این شرح است:

چاناتیپ سونگکراسین از تایلند، خلفان مبارک از امارات، کریس ایکونومیدیس از استرالیا، وو لی از چین، سردار آزمون از ایران، کئو های از ویتنام، بشار رسن از عراق، حتان باهبری از عربستان، المعز علی از قطر و الدور شامورودوف از ازبکستان.