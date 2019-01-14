نبرد جمهوری اسلامی با دشمنان خود، نبرد انسانیت علیه تمام کفر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک مره‌صدق، نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی در سخنرانی خود در همایش «همبستگی معنوی ادیان برای سربلندی ایران» بیان کرد: همزیستی و تحمل و مدارای مردم ایران، ریشه در تاریخ چندهزار ساله دارد. اگر فرهنگ غرب با پیدایش لائیسیته و سکولاریسم، شاهد پیدایش همزیستی بود؛ اما این همزیستی در ایران پایه دینی دارد.



وی افزود: ما در ایران تفاوت‌های مذهبی را به رسمیت می‌شناسیم و در عین حال به مشترکات هم احترام می‌گذاریم.



مره‌صدق همچنین تأکید کرد: ما در کنار هم و دوشادوش هم با دشمنان خود جنگیده‌ایم و به بهروزی و موفقیت هم کمک کرده‌ایم. در جریان انقلاب و در جریان فعالیت‌های ضدرژیم پهلوی، مسلمان و یهودی و مسیحی و پیروان همه ادیان با همدیگر مبارزه کردند. ایرانیان یهودی و ایرانیان غیرمسلمان، در جریان انقلاب اسلامی با مسلمانان همراهی می‌کردند و حتی در نوجوانی شاهد بودم که کلیمیان در شیراز با پرچم‌های مخصوص خود در راهپیمایی‌های ضد رژیم پهلوی شرکت می‌کردند.



وی افزود: البته این اقدامات از چشم بزرگان مسلمان دور نماند. در غائله محله یهودیان در شیراز، یک روحانی شیعه به نام مرحوم سید نورالدین و در غائله مشهد، یک روحانی دیگر به نام آیت‌الله مصباح، از ایرانیان یهودی دفاع و حمایت کردند. همچنین حکایت‌ها و داستان‌های بسیاری از دفاع مرحوم آیت‌الله بروجردی از ایرانیان یهودی وجود دارد. در کل مسلمانان ذهنیت مثبتی نسبت به ایرانیان یهودی داشته‌اند.



نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ما اقلیت‌های دینی همیشه تلاش کرده‌ایم تا وظایف شهروندی خود را به خوبی انجام دهیم که بهترین شاهد این ادعا، شهادت اقلیت‌های دینی در جریان جنگ ۸ ساله و در راه دفاع از کشور است.



وی در ادامه با اشاره به وجود برخی مشکلات در کشور ابراز کرد: دشمنان می‌توانستند با سوءاستفاده از این مشکلات مسایلی را ایجاد کنند؛ ولی همدلی و همراهی تاریخی بین پیروان ادیان مانع از آن شد. همچنین اعتقاد داریم که مشکلات موجود کشور در سایه قوانین جمهوری اسلامی همگی قابل رفع هستند؛ هر چند اعتقاد دینی می‌گوید که تا ظهور منجی عالم بشریت شاهد مشکلات کوچک و بزرگ در جوامع خواهیم بود، اما در چاچوب قوانین متعالی جمهوری اسلامی می‌توان این مشکلات را به حداقل رساند.



سیامک‌ مره‌صدق در بخش دیگر سخنانش تأکید کرد: ما اعتقاد داریم که بر پایه بنیانی که امام خمینی(ره) بنا نهادند و تحت رهبری عالمانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) هیچ افراط‌گرایی علیه پیروان دیگر ادیان الهی در ایران رخ نخواهد داد.



وی سپس با انتقاد از دشمنان شناخته‌ شدن انقلاب اسلامی، گفت: دشمنان جمهوری اسلامی و دشمنان ملت ایران، دشمنان کلیت ایران هستند. توطئه‌ای که ترامپ و نتانیاهو به راه انداخته‌اند، توطئه علیه حاکمیت ملی و علیه کلیت ایران است. بر این اساس دفاع اقلیت‌های دینی و دفاع همه مردم از نظام جمهوری اسلامی، دفاع از کلیت ایران است. امپریالیسم می‌خواهد با اجرای نقشه خاورمیانه جدید، نفوذ خود را در منطقه تضمین کند و از آنجا که با مانعی بزرگ یعنی ایران با سابقه تاریخی درخشان مواجه شده، با نظام جمهوری اسلامی ایران به مقابله پرداخته ‌است.



مره‌صدق در ادامه با اشاره به برگزاری همایش ضدایرانی در لهستان که به تلاش‌های دولت آمریکا در ۲۵ بهمن‌ماه آینده برگزار خواهد شد، گفت: مشارکت رژیم صهیونیسیت در این همایش ادعای مطرح شده از سوی نتانیاهو مبنی بر برادری و برابری را تکذیب می‌کند. دولت فعلی لهستان، دولتی دست راستی و ضد یهودی است که منکر وقوع هولوکاست است. بنابراین چطور نخست‌وزیر اسرائیل با این دولت ضد یهود برای برگزاری همایشی همکاری می‌کند؟ اینها نشان‌دهنده نادرست بودن ادعای برابری رژیم صهیونیسی است.





وی تأکید کرد: دشمنی که مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده، مسیحیت، یهودیت و یا دین دیگر نیست؛ بلکه کفر به معنای واقعی آن است. تمامی دین‌ها و انسان‌هایی که به آزادی اعتقاد دارند، باید از جمهوری اسلامی ایران حمایت کنند. همچنین تأکید می‌کنم که نبرد جمهوری اسلامی با دشمنان خود، نبرد انسانیت علیه تمام کفر است.

مارنرسای بنیامین، اسقف اعظم کلیسای شرق آشور دیگر سخنران این مراسم با اشاره به ایام میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) و گرامیداشت این عید در ایران، گفت: ما پیروان ادیان مسیحی در ایران می‌توانیم اذعان کنیم؛ ایام سال نوی مسیحی و سالروز میلاد حضرت عیسی، هر ساله در کشور عزیزمان ایران اسلامی، به نحو احسن گرامی داشته می‌شود.



وی افزود: جشن‌های میلاد عیسی مسیح، امسال هم مانند سال‌های گذشته در امنیت بالا در کلیساها، انجمن‌ها، مدرسه‌ها و گروه‌های مختلف برگزار شد و این یک نمونه بارز از همزیستی مسالمت‌آمیز بین پیروان ادیان مسیحی و ملت، دولتمردان و مسئولان جمهوری اسلامی ایران است.



مارنرسای بنیامین ادامه داد: دیدار رهبر معظم انقلاب و همچنین رییس جمهور از خانواده شهدای مسیحی، جمله برنامه‌های این ایام کریسمس در ایران است که تأثیر بسزایی در این همزیستی دارد.



اسقف اعظم کلیسای شرق آشور سپس با اشاره به اینکه رهبران توحیدی و پیروان ادیان در نظام اسلامی جایگاه والایی دارند، برگزاری همایش «همبستگی معنوی ادیان برای سربلندی ایران» از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را با اهمیت دانست و گفت: این اهمیت از آنجا دوچندان می‌شود که از شهدای اقلیت‌های دینی در سال‌های دفاع مقدس و نیز خانواده آنها در این همایش تجلیل شد.



وی در پایان سخنانش با تبریک ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، گفت: در این ۴۰ سال ایرانیان با اندیشه‌های دینی مختلف، عشق خود به وطن را به اثبات رساندند و در پستی و بلندی‌ها، از جمله در دفاع مقدس و مقابله با دشمنان و نیز در برقراری و استقرار نظام اسلامی، همراه همدیگر بوده‌اند.



حاخام حمامی لاله‌زار، مرجع دینی کلیمیان در ادامه از اشتراکات بین ادیان و نگاه وحدت‌نگر بین ادیان الهی یاد کرد و گفت: همزیستی ادیان پایه‌های اشتراک بسیار زیادی دارد و مهمترین آنها اعتقاد به خداوند یگانه است. اعتقاد به خداوندی که رحمت آن شامل حال همه مخلوقاتش است.



وی اظهار کرد: در تورات به ما دستور داده شده که در راه و روش خدای یگانه قدم برداریم. نکته دوم کرامت انسانی است. در هر دینی انسان با ارزش‌ترین مخلوق است. خداوند انسان را اشرف مخلوقات آفریده است و وقتی انسان مورد احترام قرار می‌گیرد، باید خداگونه رفتار کند.



مرجع دینی کلیمیان ایران در ادامه، ویژگی خاص انسانی را حق شناسی دانست و گفت: انسان در هر سرزمینی که زندگی می‌کند، برای آبادانی سرزمین خود باید تلاش کند. این نکته در تاریخ طولانی سزمین کهن ایران وجود داشته است، هرچند مشکلاتی وجود داشته اما پیروان ادیان در ایران دارای زندگی مسالمت‌آمیز بوده‌اند.



حاخام حمامی لاله‌زار افزود: همه اقوام و اقشار مختلف در شادی‌های یکدیگر شریک بودند و در غم‌ها و ناراحتی‌ها نیز، همدم بودند که در پی آن انقلاب شکوهمند اسلامی و بعد از آن، دفاع مقدس به ظهور رسید.



وی با اشاره به بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، میقات چهل‌روز و چهل‌شبه موسی(ع) در تورات را یادآور شد و گفت: در حقیقت عدد چهل سمبل آغازین تکامل، مظهر کمال و پختگی است. در این چهل سال همفکری و همزیستی ادیان در ایران نمونه است.



حاخام حمامی لاله‌زار تأکید کرد: این همزیستی مسالمت آمیز همواره جا برای پیشرفت و عظمت بالا وجود دارد و امیدواریم با پشت سر گذاشتن این چهل سال، به درجات بالا و نمونه برسیم و سمبل مقدس در راستای صلح و آشتی برای تمام جهانیان باشیم.