مجله مهر: احتمالا شما هم خبر پولی شدن عبور و مرور در برخی از معابر شهری را شنیده‌اید. معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری پیش‌نویس لایحه‌ای را ارائه کرده که بر اساس آن برای ۵ تونل شهر تهران (شامل: نیایش، رسالت، توحید، شهدای غزه و امیرکبیر) و اتوبان صدر، عوارض عبور و مرور دریافت خواهد شد.

واکنش‌های منفی مردم در روزهای اخیر نیز بسیاری خواندنی است اما از سوی دیگر یک جدول در روزهای گذشته منتشر شده که بر اساس آن، نرخ عوارض یا به قولی بهای خدمات ترددی تعداد خودروهای عبوری از تونل‌ها مشخص شده است.

با توجه به آمارگیری‌های قبلی از تعداد عبور و مرور عبور از تونل‌ها و پل صدر، میزان درآمد روزانه شهرداری تهران از محل عوارض به شرح زیر پیش‌بینی می‌شود:

نام معبر نرخ عوارض (تومان) متوسط تردد روزانه درآمد روزانه (تومان) رسالت ۱۰۷۰ ۱۹۰.۰۰۰ ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ توحید ۱۰۵۰ ۱۷۰.۰۰۰ ۱۷۸.۵۰۰.۰۰۰ نیایش ۱۰۶۰ ۱۴۳.۰۰۰ ۱۵۱.۵۸۰.۰۰۰ شهدای غزه ۱۹۷۰ ۲۵.۰۰۰ ۴۹.۲۵۰.۰۰۰ امیرکبیر نامشخص ۴.۰۰۰ نامشخص پل طبقاتی صدر ۹۵۰ ۱۹۲.۰۰۰ ۱۸۲.۴۰۰.۰۰۰ جمع کل ۷۶۴.۷۳۰.۰۰۰

این جدول نشان می‌دهد که شهرداری تهران می‌تواند از حل ترد وسایل نقلیه در ۵ تونل و یک بزرگراه، به طور متوسط روزانه حدود ۷۶۵ میلیون تومان درآمد داشته باشد که با یک حساب سرانگشتی در یک سال رقم آن ۲۷۹ میلیارد و ۱۲۶ میلیون تومان خواهد شد.

محاسبه درآمد شهرداری با آمار اعلام‌شده از سوی پورسیدآقایی

محسن پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، ارقام پیشنهادی بین ۹۵۰ تا ۱۹۷۰ تومانی را دروغ می‌داند و مدعی است در پیش‌نویس لایحه پیشنهادی، رقم ۵۰۰ تومان برای تونل رسالت و ۱۰۰۰ تومان برای تونل‌های نیایش، توحید، شهدای غزه و طبقه دوم بزرگراه صدر پیشنهاد شده که در صورت داشتن معاینه فنی برتر به ترتیب به ارقام ۴۰۰ و ۸۰۰ تومان کاهش می‌یابد.

اگر محاسبات فوق را با اعدادی که آقای پورسیدآقایی ارائه داده نیز محاسبه کنیم به ارقامی می‌رسیم که البته تفاوت معنادار چندانی با جدول قبل ندارد و پیش‌بینی مجموع درآمد در یک روز (از ۷۶۵ میلیون تومان) به حدود ۶۲۵ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند:

نام معبر نرخ عوارض (تومان) متوسط تردد روزانه درآمد روزانه (تومان) رسالت ۵۰۰ ۱۹۰.۰۰۰ ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ توحید ۱۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ نیایش ۱۰۰۰ ۱۴۳.۰۰۰ ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ شهدای غزه ۱۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ پل طبقاتی صدر ۱۰۰۰ ۱۹۲.۰۰۰ ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ جمع کل ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰

بر این اساس، درآمد یک ساله شهرداری تهران از محل عوارض‌گیری از تونل‌های رسالت، توحید، نیایش و شهدای غزه، به همراه پل طبقاتی صدر، چیزی در حدود ۲۲۸ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان پیش‌بینی می‌شود.