به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در نشست صبحانه کاری با مدیران عامل ۲۳ شهر جدید با بیان اینکه انسجام فکری و رفتاری در تیم مدیریتی شرکت عمران شهرهای جدید حاکم است، اظهار داشت: اخباری به من میرسد که برخی مدیرانعامل چند شهر جدید در اجرای برنامههای خود مصمم نیستند و میترسند اگر تصمیمی اتخاذ کنند، از سوی دستگاههای نظارتی مورد بازخواست واقع شوند.
وی ادامه داد: من از این مدیران میخواهم به هیچ عنوان نترسند چرا که صد درصد مورد حمایت هستند تا برنامههای خود را محقق کنند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: باید وعدهای که به مردم میدهیم، در زمان مقرر انجام شود. همچنین قولی که داده میشود، باید سنجیده باشد چون کار ما اجرایی، مهندسی و قابل محاسبه است؛ وعدهها باید بر اساس محاسبه باشد.
اسلامی یادآور شد: رئیسجمهور دستور احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را داده که باید ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید طی سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ ساخته شود؛ بنابراین آغاز ساخت ۶۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید در سال جاری، لبیک به خواسته مردم خواهد بود و اعتماد مردم را جلب میکند.
وی تأکید کرد: باید کاری کنیم تا مسکن به قیمت مناسب به مردم عرضه شود و اقشار پایینتر جامعه بتوانند برای خود مسکن ابتیاع کنند.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه باید به شهرهای جدید هویت داده شود تا برای زندگی مطلوب باشند، گفت: موضوعاتی چون معماری، دید منظر، دسترسیها، سرانهها، کیفیت زندگی، ارتباطات مردمی، راحت بودن زندگی، کیفیت ساختوساز و ... باید از سوی مدیران عامل شهرهای جدید مد نظر قرار گیرد.
اسلامی با اشاره به اهمیت احداث کانونهای محله در شهرهای جدید اظهار داشت: این اقدام، هویت ایرانی اسلامی را در شهرهای جدید به منصهی ظهور میرساند و جاذبههای شهرهای جدید را افزایش میدهد. به طور مثال میدان نقش جهان شهر جدید اندیشه برای مردم جاذبه ایجاد کرده است یا شهر جدید صدرا دیگر شهر خوابگاهی نیست و کار و فعالیت هم در آن صورت میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت شهرسازی ریلپایه در شهرهای جدید ادامه داد: شهرهای جدید پرند، صدرا، بهارستان و هشتگرد در حوزه TOD (شهرسازی ریلپایه) پیشتاز هستند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم ارتقای شهرسازی در شهرهای جدید برای استفاده از دوچرخه، بر لزوم تکمیل تأسیسات زیربنایی و انشعابات مسکن مهر، تأکید و خاطرنشان کرد: هیچ دستگاه خدماترسانی نیست که تعهد خودش را انجام ندهد. اگر یک مدیری در این دستگاه وجود دارد که کار خود را انجام نمیدهد، باید به تکلیف آن شخص رسیدگی شود اما دستگاهها موظف هستند که انشعابات و تأسیسات زیربنایی مورد نیاز شهرهای جدید را تکمیل کنند.
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