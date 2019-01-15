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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۹

زمان برگزاری اختتامیه جشنواره نقد کتاب مشخص شد

زمان برگزاری اختتامیه جشنواره نقد کتاب مشخص شد

اختتامیه پانزدهمین جشنواره نقد کتاب پس از یک ماه تعویق، روز دوشنبه اول بهمن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان برگزاری مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره نقد کتاب که به دلیل مشکلات مالی به تعویق افتاده بود، اول بهمن‌ماه اعلا شد.

پیش از این، حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن اسلامی اردکانی دبیر پانزدهمین دوره این رویداد گفته بود اختتامیه جشنواره مذکور که قرار بود اوایل دی همزمان با هفته پژوهش برگزار شود، به‌دلیل برخی نارسائی‌های مالی به تعویق افتاد.

اسلامی اردکانی روز اول دی گفته بود: تمام مقدمات برگزاری جشنواره نقد کتاب انجام شده است. حتی نامزدهای جشنواره معرفی شده‌اند. در حال حاضر رایزنی‌هایی با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دریافت این اعتبار صورت گرفته و ما منتظر اختصاص اعتبار برای برگزاری جشنواره هستیم. امیدواریم این اعتبار هرچه سریع‌تر به دست برگزارکنندگان برسد تا بتوانند اختتامیه جشنواره را به نحوی که شایسته برگزیدگان آن است، برگزار کنند.

ظاهرا مشکلات مالی این جشنواره برطرف شده و بناست اختتامیه این جشنواره در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شود.

به این ترتیب مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره نقد کتاب روز دوشنبه اول دی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجات‌اللهی (ویلا)،‌ نبش خیابان ورشو برگزار می‌شود.

کد مطلب 4513642

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