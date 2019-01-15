تیم ملی شخصیت قهرمانی در آسیا را دارد/ تابع تصمیم فدراسیون هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر امروز پس از برگزاری مجمع کمیته ملی المپیک در جمع خبرنگاران گفت: حدود یک سال از انتخابات کمینه ملی المپیک می گذرد و در این یکسال عملکرد درخشانی در زمینه توسعه ارتباطات خارجی و فدراسیون های جهانی و Ioc و شورای المپیک آسیایی داشته اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه کارنامه بسیار مثبت ارزیابی می شود و از زحمات آنها صمیماته تشکر می کنم. امیدوارم با همین همدلی کار را جلو ببریم چون اعتقاد داریم اصل و اساس اولیه در هر زمینه ای به ویژه ورزش آرامش و همدلی است.

سطانی فر در مورد شرایط تیم ملی در جام ملت های آسیا گفت: همان طور که بارها عرض کردم تیم ملی فوتبال ما قوی ترین تیم آسیاست. سالهاست مسائل فوتبال را دنبال می کنم و در حال حاضر مجموعه هماهنگ وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال کار را دنبال می کنند.

وی افزود: بازیکنان و کادر فنی بسیار خوبی داریم و مجموعه شرایط می گوید این تیم بیش از همیشه شخصیت قهرمانی در جام ملتهای آسیا را دارد و عبارتی که سرمربی تیم ملی گفت ما خانواده ترین تیم هستیم، امیدواریم تیم قدم های بعدی را هم مثل دو قدم اول بردارد.

وزیر ورزش در مورد برگزاری مجامع فدراسیون هایی که با سرپرست اداره می شوند گفت: ثبت نام‌هایی را انجام دادیم و پیگیر امور هستیم. اگر بررسی صلاحیت ها طولانی نشود چهار تا پنج مجمع دیگر را تا پایان سال خواهیم داشت.

وی در مورد اینکه گفته شده وزارت ورزش حمایتی از کی روش برای تمدید قرارداد نداشته است گفت: تصمیم گیری در این خصوص برعهده فدراسیون فوتبال است.

مسعود سلطانی فر در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که وزارت ورزش برای تامین 27 هزار سکه برای اهدا به قهرمانان بازیهای آسیایی و پاراآسیایی چه تدبیری دارد گفت: تا پایان سال زمان زیادی باقی مانده است