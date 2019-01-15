به گزارش خبرنگار مهر، علی وحدت صبح سه شنبه در جلسه دیدار با اعضای هیئت رئیسه پارک علم و فناوری گلستان اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان، فعالیت شرکت‌های فعال در استان می‌بایست در حوزه‌های مختلف از جمله دامداری، کشاورزی و شیلات شدت یافته تا چرخ توسعه استان با سرعت بیشتری حرکت کند.

وی با اشاره به این که هم اکنون اینکه بیش از نیمی از شرکت‌های دانش‌بنیان استان زیرمجموعه پارک علم و فناوری هستند، این مهم را یک مزیت برای استان دانست و گفت: شرکت‌های نوپای پارک علم و فناوری گلستان را حمایت صمی‌کنیم و هر اندازه تسهیلات نیاز داشته باشند در اختیار آن ها قرار می‌دهیم.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: اگر تنها دو شرکت موفق عمل کنند قطعا کشور از منافع آن بهره مند خواهد شود از اینرو حمایت از شرکت های دانش بنیان و نوپا را در دستور کار قرار داده ایم.

وی با تاکید بر این که با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های مختلف دانش‌بنیان پارکی و غیرپارکی، به دنبال اثبات مرجعیت و محوریت پارک علم و فناوری گلستان در استان باشید، متذکر شد: تنها حضور شرکت‌های کوچک در پارک کافی نیست و باید مدیران پارک های علم و فناوری در استان ها گام های بلندتری را تعریف کنند تا شاهد اتفاقات بزرگ باشیم.

وحدت تاکید کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت و پرداخت تسهیلات به شرکت‌های پارکی و غیرپارکی دانش‌بنیان را در دستور کار قرار داده و در حمایت از طرح های جیدد و پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات این صندوق محدودیت نداریم.