به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و اطلاع‌رسانی موسسه رسانه‌های تصویری، حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری در راستای سیاست‌های کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برنامه جامع این سازمان، حکمی را صادر کرد.

سرپرست سازمان سینمایی به مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری ماموریت داد ظرف مدت ۶ ماه نسبت به انجام تشریفات قانونی ادغام وظایف موسسه رسانه‌های تصویری در یک یا ۲ موسسه دیگر وابسته به سازمان اقدام کند.

در راستای سیاست‌های کلان وزارت متبوع و سازمان و به منظور فراهم کردن شرایط لازم برای شکل‌گیری ساختاری چابک، منعطف و متناسب با رویکرد جامعه مدارانه و هم راستا با استقرار مناسبات حرفه‌ای و صنفی در سینمای کشور و برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی بیشتر بین بخش‌های مختلف سینما؛ از آنجا که خوشبختانه ظرفیت و توان بخش خصوصی فعال در شبکه نمایش خانگی و بازارهای نوپدید به حد قابل قبولی رسیده است و زیرساخت لازم برای جذب و استقرار فناوری‌های نوین و حضور موثر در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شده است و مصرف محصولات سینمایی و سمعی بصری شکل تازه ای به خود گرفته است و از طرفی بر اساس برنامه جامع سینما، ورود موثرتر در بازار نیازمند تمرکز بیشتر و اتکای به نیروی‌های جوان و خلاق و طرح های نو و دوری از تصدی و امور اجرایی غیرضرور در این بخش مهم است.

در این حکم آمده است: «با توجه به تجربیات ارزنده مهدی یزدانی در مدیریت فرهنگی و آشنایی با اقتصاد سینما به وی ماموریت داده می شود حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به انجام تشریفات قانونی ادغام وظایف موسسه رسانه‌های تصویری در یک یا دو موسسه دیگر وابسته به سازمان اقدام فرمایید.»