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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۳۷

با دستور انتظامی صورت می‌گیرد؛

ادغام «رسانه‌های تصویری» در دیگر زیرمجموعه‌های سازمان سینمایی

ادغام «رسانه‌های تصویری» در دیگر زیرمجموعه‌های سازمان سینمایی

بنابر حکم سرپرست سازمان سینمایی، ادغام وظایف موسسه رسانه‌های تصویری با دیگر موسسات سازمان سینمایی در دستور کار مدیرعامل این موسسه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و اطلاع‌رسانی موسسه رسانه‌های تصویری، حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری در راستای سیاست‌های کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برنامه جامع این سازمان، حکمی را صادر کرد.

سرپرست سازمان سینمایی به مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری ماموریت داد ظرف مدت ۶ ماه نسبت به انجام تشریفات قانونی ادغام وظایف موسسه رسانه‌های تصویری در یک یا ۲ موسسه دیگر وابسته به سازمان اقدام کند.

در راستای سیاست‌های کلان وزارت متبوع و سازمان و به منظور فراهم کردن شرایط لازم برای شکل‌گیری ساختاری چابک، منعطف و متناسب با رویکرد جامعه مدارانه و هم راستا با استقرار مناسبات حرفه‌ای و صنفی در سینمای کشور و برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی بیشتر بین بخش‌های مختلف سینما؛ از آنجا که خوشبختانه ظرفیت و توان بخش خصوصی فعال در شبکه نمایش خانگی  و بازارهای نوپدید به حد قابل قبولی رسیده است و زیرساخت لازم برای جذب و استقرار فناوری‌های نوین و حضور موثر در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شده است و مصرف محصولات سینمایی و سمعی بصری شکل تازه ای به خود گرفته است و از طرفی بر اساس برنامه جامع سینما، ورود موثرتر در بازار نیازمند تمرکز بیشتر و اتکای به نیروی‌های جوان و خلاق و طرح های نو و دوری از تصدی و امور اجرایی غیرضرور در این بخش مهم است.

در این حکم آمده است: «با توجه به تجربیات ارزنده مهدی یزدانی در مدیریت فرهنگی و آشنایی با اقتصاد سینما به وی ماموریت داده می شود حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به انجام تشریفات قانونی ادغام وظایف موسسه رسانه‌های تصویری در یک یا دو موسسه دیگر وابسته به سازمان اقدام فرمایید.»

کد مطلب 4514022
زهرا منصوری

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