مهدی یزدانی مدیرعامل موسسه رسانههای تصویری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حکم حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی جهت ادغام این موسسه با دیگر زیرمجموعههای سازمان و احتمال تولد موسسهای تازه در راستای این ادغام گفت: همانگونه که درحکم سرپرست سازمان سینمایی آمده است بنده مأمور به انجام ادغام هستم و قرار نیست موسسه جدیدی تأسیس شود.
وی درباره جزییات اجرایی این ادغام هم افزود: در این ادغام وظایف و مأموریتهای موسسه رسانههای تصویری به معاونتهای مربوطه سازمان سینمایی و ۲ موسسه وابسته که همخوانی بیشتری با این وظایف و مأموریتها، دارند، انتقال خواهد یافت.
یزدانی درباره مأموریتهای جدید خود پس از این ادغام هم به این جمله بسنده کرد: فعلاً مهمترین مسئولیت من انجام صحیح این مأموریت است.
وی در پایان درباره ارزیابی خود از ادغام مأموریتهای موسسه رسانههای تصویری، گفت: نظر من در این باره کاملاً مثبت است. چراکه اصناف و بخش خصوصی، در حوزه نمایش خانگی مسئولانه در حال ایفای نقشهای موثر خود هستند و مسئولیت نظارت هم قانوناً بر عهده سازمان سینمایی است.
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