  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۳۵

مهدی یزدانی با مهر مطرح کرد؛

جزئیات اجرایی ادغام «رسانه‌های تصویری»/ موسسه جدیدی تشکیل نمی‌شود

جزئیات اجرایی ادغام «رسانه‌های تصویری»/ موسسه جدیدی تشکیل نمی‌شود

به گفته مهدی یزدانی مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری، با ادغام این موسسه در سازمان‌های وابسته به سازمان سینمایی موسسه جدیدی تاسیس نمی‌شود.

مهدی یزدانی مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حکم حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی جهت ادغام این موسسه با دیگر زیرمجموعه‌های سازمان و احتمال تولد موسسه‌ای تازه در راستای این ادغام گفت: همانگونه که درحکم سرپرست سازمان سینمایی آمده است بنده مأمور به انجام ادغام هستم و قرار نیست موسسه جدیدی تأسیس شود.

وی درباره جزییات اجرایی این ادغام هم افزود: در این ادغام وظایف و مأموریت‌های موسسه رسانه‌های تصویری به معاونت‌های مربوطه سازمان سینمایی و ۲ موسسه وابسته که همخوانی بیشتری با این وظایف و مأموریت‌ها، دارند، انتقال خواهد یافت.

یزدانی درباره مأموریت‌های جدید خود پس از این ادغام هم به این جمله بسنده کرد: فعلاً مهمترین مسئولیت من انجام صحیح این مأموریت است.

وی در پایان درباره‌ ارزیابی خود از ادغام مأموریت‌های موسسه رسانه‌های تصویری، گفت: نظر من در این باره کاملاً مثبت است. چراکه اصناف و بخش خصوصی، در حوزه نمایش خانگی مسئولانه در حال ایفای نقش‌های موثر خود هستند و مسئولیت نظارت هم قانوناً بر عهده سازمان سینمایی است.

کد مطلب 4516399
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها