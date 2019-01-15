به گزارش خبرنگار مهر، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم پنجمین دوره «جایزه یحیی» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیط زیست و قدردانی از خانواده آن‌ها و محیط‌بانان کشور گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی مایه دلگرمی کار ماست.

حمید ظهرابی افزود:‌ من کار محیط زیست را از محیط‌بانی و به عنوان سرباز وظیفه آغاز کردم. اکنون رویکرد ما از حفاظت صرف به حفاظت با حضور ذی‌نفعان و بهره‌برداری پایدار تغییر کرده است.

وی تأکید کرد: چرا باید وظایفی که سازمان محیط زیست انجام می‌دهد در تضاد با بخشی از مردم باشد و هنوز برای این موضوع راهکاری پیدا نکرده‌ایم. چرا باید محیط‌بان ما شهید شود و افراد محلی همان منطقه که به کمک محیط‌بانان می‌آید زخمی شوند؟

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر به دنبال راهی هستیم که طبیعتمان را حفظ کنیم باید راهی را برویم که در همه جای دنیا پذیرفته شد و همه جای دنیا شیوه‌های حفاظت متکی بر اسلحه شکست خورده است. زمانی می‌توانیم حفاظت درست داشته باشیم که منافع مردم تأمین باشد و مردم حامی ما باشند. وقتی در یک پارک ملی هیچ ساز و کاری که مطابق میل مردم باشد تأمین نشده مردم از ما حمایت نمی‌کنند.

ظهرابی افزود: ما زمانی موفق می‌شویم که مردم محلی و روستاییان هم با ما همراه باشند و حفاظت را مطالبه کنند. حفاظت و مشارکت مردم به طور معمول به منافع اقتصادی آن‌ها گره خورده است. بنابراین کاری که می‌کنیم اگر در تضاد با منافع مردم باشد موفق نخواهیم شد که همراهی مردم را ایجاد کنیم و نمی‌توانیم موفق باشیم. این تغییر رویکرد در حوزه محیط زیست را آغاز کردیم و نیاز به حمایت و همراهی داریم.

وی تأکید کرد: نیاز داریم که دانش مردم در این حوزه افزایش پیدا کند. باید ببینیم در دنیا با چه شیوه‌هایی مناطقشان را حفاظت می‌کنند و ما هم آرام آرام تغییر رویکرد در مدیریتمان را دنبال کنیم.