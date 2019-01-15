به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت پیجیاندای که از لحاظ تعداد مشتریان، بزرگترین شرکت برقرسانی و گازرسانی ایالاتمتحده محسوب میشود، اعلام کرد که به علت فشار شدید بدهیهای مربوط به آتشسوزیهای ویرانگر کالیفرنیا، در ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، برای ثبت درخواست حمایت از ورشکستگی فصل ۱۱ قانون، در ماه جاری، آماده میشود.
پیجیاندای، که گاز و برق ۱۹ میلیون مشترک را در شمال و مرکز ایالت کالیفرنیا تامین میکند، به علت آتشسوزی ویرانکننده کالیفرنیا، حالا با شکایات گسترده، تحقیقات دولتی و بدهیهای سنگینی روبروست که از ۳۰ میلیارد دلار هم فراتر میرود.
سهام این شرکت پس از اعلام این خبر با سقوط بسیار سنگین ۵۲ درصدی روبرو شد و هر سهم آن به قیمت ۸.۳۸ دلار رسید، که ارزش کل شرکت را تا ۴.۵ میلیارد دلار پایین آورد. حالا سهام این شرکت نسبت به اواخر ۲۰۱۷ و قبل از این که آتشسوزی مناطق سرویسدهی این شرکت را نابود کند، بیش از ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. ارزش اوراق مشارکت این شرکت هم به شدت سقوط کرده است.
پیجیاندای به دنبال به دست آوردن تامین مالی ۵.۵ میلیارد دلاری بسته حمایت از ورشکستگان، برای ادامه فعالیتهای خود در طول روند ورشکستگی میباشد.
این شرکت اعلام کرده است که روند اعلام ورشکستگی به خدماترسانی برق و گاز به مشتریان، لطمهای نخواهد زد. مشاوران این شرکت پیشبینی کردهاند که بازگشت از وضعیت ورشکستگی، ۲ سال طول خواهد کشید.
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