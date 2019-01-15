بوشهر استان برتر در خرید اینترنتی/ پهنای باند اینترنت ۷ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر عصر سه‌شنبه در آیین آغاز بکار فن‌بازار منطقه‌ای بوشهر اظهار داشت: حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری فناورانه به صورت ویژه در دستور کار است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در حوزه علم و فناوری خاطرنشان کرد: روستاهای استان بوشهر در عرصه خرید محصولات به صورت اینترنتی رتبه برتر کشور را دارند.

زرین‌فر با اشاره به افزایش هفت برابری پهنای باند اینترنت استان بوشهر طی پنج سال اخیر، بیان کرد: مهمترین سرمایه در استان بوشهر نیروی انسانی قوی و جوانان توانمند است که باید از ظرفیت آنها استفاده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر با اشاره به نقش فن‌بازار منطقه‌ای بوشهر در کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری فناورانه بیان کرد: بوشهر یکی از پنج استان دارای منطقه ویژه علم و فناوری کشور است.

وی از تدوین برش استانی نقشه جامع علمی کشور در استان‌ بوشهر خبر داد و افزود: این نقشه علمی پس از تدوین برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می‌شود.

زرین‌فر از اجرای برنامه‌های شهر هوشمند بوشهر با همکاری دستگاه‌های ذیربط و مشاوران بین‌المللی خبر داد و اضافه کرد: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان استان بوشهر به عنوان یک برنامه مهم در دستور کار است.