آخرین جزییات سبد کالای مرحله دوم مددجویان/اشکالات توزیع رفع شد

پرویز فتاح در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مرحله دوم سبد حمایتی مددجویان کمیته امداد اظهار داشت: بر اساس دستور رئیس جمهور، مددجویان نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی تا پایان سال دو مرحله دیگر سبد کالا دریافت خواهند کرد.

وی گفت: مرحله اول سبد کالا حدود یک ماه قبل میان مددجویان توزیع شد و ما تقاضا کردیم که زمان توزیع مرحله دوم سبد کالا دهه فجر باشد.

رئیس کمیته امداد تاکید کرد: مرحله سوم سبد کالای مددجویان نیز آخر سال توزیع خواهد شد که البته هنوز زمان دقیق آن مشخص نیست.

وی اظهار داشت : به محض تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ به کمیته امداد ، توزیع مرحله دوم را آغاز خواهیم کرد.

فتاح با اشاره به اینکه اشکالات توزیع مرحله اول رفع شده است، گفت: در مرحله دوم نیز سبد کالا به همان مددجویانی که در مرحله اول سبد کالا را دریافت کرده اند، اختصاص پیدا می کند.