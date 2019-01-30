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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۰

رئیس کمیته‌امداد عنوان کرد:

پیروی ازآرمان‌های امام (ره) یعنی ساده‌ زیستی وتوجه به نیازمندان

پیروی ازآرمان‌های امام (ره) یعنی ساده‌ زیستی وتوجه به نیازمندان

رئیس کمیته‌امداد با اشاره به ساده‌ زیستی امام (ره) و توجه ایشان به ایتام و نیازمندان، گفت: رفتار مسئولان در زندگی شخصی و مسئولیت اجتماعی باید به تاسی از الگوی امام باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سیدپرویز فتاح در مراسم تجدید میثاق امدادگران کمیته با آرمان‌های  بنیانگذار انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه کمیته امداد میراث پر برکت امام خمینی (ره) و یک نهاد خدمت‌گذار انقلابی است، افزود: تجدید میثاق با امام (ره) یادآور این نکته است که همه مسئولان باید به عهدی که با ایشان بستند وفادار بمانند.

وی ادامه داد: امروز بار دیگر در کنار مرقد مطهر امام، عهد می‌بندیم که ادامه دهنده راهی که برای ما ترسیم کرد، باشیم.

رئیس کمیته امداد با تاکید بر اینکه تجدید عهد با آرمان‌های امام (ره) نیازمند شناخت دقیق روحیات و سبک زندگی این بزرگوار است، خاطرنشان کرد: باید ببینیم امام چگونه زندگی می‌کرد  و برخورد وی با نیازمندان و ایتام چگونه بود. رفتار مسئولان باید امام گونه باشد و در زندگی شخصی و مسئولیت اجتماعی به آرمان‌های امام وفادار باشیم.

فتاح اضافه کرد: اگر مردم این سبک زندگی را در مسئولان مشاهده کنند تا آخر پای ارزش‌های نظام هستند و همین مردم بودند که کمر تحریم را شکستند.

وی گفت: امیدواریم در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مکتب امام (ره) و مقام معظم رهبری بیش از گذشته در سخن و عمل مردم و مسئولان جاری و ساری باشد.

در این مراسم همچنین حجت الاسلام والمسلمین محسن کازرونی، رئیس هیات امنای کمیته امداد در سخنانی با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی گفت: تجدید عهد با بنیانگذار انقلاب اسلامی توفیقی است برای همه مسئولان و اقشار مختلف مردم تا یاد فداکاری‌ها و ایثارگری‌های امام و شهدا برای همیشه زنده بماند.

وی ایجاد روحیه شجاعت در بین مردم در دوره خفقان نظام طاغوت را بزرگترین اقدام امام راحل دانست و افزود: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب باید همچون گذشته با میثاقی که با امام بستیم پایدار بمانیم و قوت قلبی که ایشان به مردم ما داد در روزهای سخت یاری‌گر مردم و مسئولان است.

کد مطلب 4528616
مهناز قربانی مقانکی

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