اخبار جعلی درباره من در فضای مجازی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیست و ششمین برنامه تلویزیونی زاویه شب گذشته با حضور سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی از شبکه چهار سیما پخش شد.

سعیدرضا عاملی در این برنامه گفت: فرهنگ عقربه ساعت شمار نیست، بلکه عقربه ثانیه شمار است و دارای ۳ خصیصه است، اول اینکه یک پدیده ادامه دار است و همانند منِ هویت است و البته نباید فراموش کرد که انقلاب یک هیجان عمومی بزرگی بود که به وضعیت دوران شاه نه گفت؛ در حقیقت در آن دوران یک فرهنگ غربی شدن افراطی در حال دنبال شدن بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه انقلاب یک هیجان لحظه ای نبود، بلکه هیجان شناختی و معرفتی بود، گفت: در دوران شاه تمام نهادها از دین فاصله گرفته بود و در انقلاب باید دین جایگزین می شد و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها ایجاد شد، از سوی دیگر تغییر در دانشگاه ها کار آسانی نبود؛ چرا که فضای دانشگاهی متفاوتی را داشتیم.

عاملی افزود: در انقلاب اسلامی همه اقشار اعم از نخبگان دانشگاهی، دانشجویان و حوزویان حضور داشتند و نمی توان رهبری آن را صرفا مختص یک قشر خاص از جامعه دانست.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران اظهار داشت: رسالت اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی استقرار انقلاب اسلامی است که دو بال اساسی علم و فرهنگ را دارد که البته هر دو بال در یکدیگر تنیده هستند و نمی توان آنها را از یکدیگر جدا کرد.

وی با بیان اینکه در جامعه امروز تغییرات کلی ایجاد شده است، گفت: با این حال برآیند کلی جامعه دارای دین داری است و ما در یک پیمایش که حدود ۷ هزار و ۵۰۰ پرسشنامه را در شهر تهران توزیع کردیم و دو دسته سوال که اولی مربوط به باورها اعم از باور به خدا، اصول و فروع دین داشتیم و ۷۰ درصد پاسخ دهندگان را نیز قشر جوان تشکیل می داد بیش از ۹۰ درصد پاسخ ها به این باورها اعتقاد داشتند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: زمانی که از تجربه دینی افراد سوال شد حدود ۳۵ درصد به آنها جواب داده بودند و این نشان می دهد که در حوزه پیاده سازی راه زیادی را داریم و اصولا کارگزاران جامعه چندان درست عمل نکرده اند و ایراداتی به این حوزه وارد است.

عاملی با بیان اینکه نباید کارگزاران انقلاب اسلامی را مقدس کنیم، گفت: قطعا یکی از اهداف اساسی باید اصلاح نظام کارگزاران کشور باشد، البته بخش حداکثری نظام کارگزاران به ارزش های انقلاب وفادار هستند و بخش حداقلی هستند که ماسک دارند، با این حال نباید فراموش کرد که مردم در همین شرایط تحریم باز عنصر وفاداری در آنها وجود دارد.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: باورم این است که ظهور اینترنت و فضای مجازی یک فرصت طلایی برای پر کردن خلاء های انقلاب اسلامی است، شاید از این زاویه نگاه کردن به فضای مجازی برای قشری که نگاه آسیب زا به فضای مجازی دارند، باورپذیر نباشد.

وی افزود: اما معتقدم که فضای مجازی ادامه دهنده ذهن افراد است و در حقیقت ما آنچه به عنوان یک آرمان ذهنی تجسم می کردیم مانند شفافیت تراکنش های مالی کشور و ... با توسط فضای مجازی امکان پذیر است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: فضای مجازی، فضایی است که در آن همه مردم به یک کاربر تبدیل شده اند و شاید یکی از ظرفیت های بزرگی که باید نسبت به جامعه جدید داشته باشیم، این است که مردم قدرتمند شده و ۶۰ میلیون از جمعیت کشور پیام تولید و برای دیگران ارسال می کند.

عاملی در پاسخ به مجری برنامه درخصوص برخی شایعات فضای مجازی پیرامون انتصاب وی به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با این حال در همین فضا اخباری بدون نام و جعلی تولید می شود و درباره بنده نیز تمام اخبار تولید شده در این فضا اخبار جعلی است و حتی یک مراجعه در این زمینه ها به بنده قبل از انتصابم به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نشد که بگویند نگاهشان نسبت به بنده اینگونه است.

وی تصریح کرد: فرایند انتخاب دبیر در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک فرآیند عقل جمعی است و طبیعتا رئیس جمهور وقتی قرار است فردی را به عنوان دبیر انتخاب کنند با مقام معظم رهبری مشورت می کنند و اگر پاسخ مثبت دریافت کنند باید در معرض رای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بگیرد و اگر گفته شود که فلان شخص از نظر رهبری برای شورا انتخاب شده، یک نوع رای گیری انجام شده محسوب می شود، در حالی که شاید اعضای شورا نظر دیگری داشته باشند و به همین دلیل نصب بنده به عنوان عضو شورا بعد از رای شورا صورت گرفت تا این فضا ایجاد نشود که اعضا حتما تصور کنند باید به بنده رای دهند.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: سوال ایجاد کردن برای فرآیند انتخاب دبیر در شورا سوال اشتباهی است و رهبر معظم انقلاب نیز پرهیز دارند از اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به جریانات سیاسی وابسته باشد و جریانات نیز نباید در تصمیم سازی های این شورا مداخله کنند، بلکه شورا باید به طور مستقل تصمیم بگیرد و یک شورای پایدار فرهنگی باشد.

وی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حل مسئله ایجاد شده و هر چه شورا دردمندتر نسبت به مسائل باشد، به همان میزان نیز موفق تر خواهد بود و واقعا نیز فضای شورا، فضای گفتگو است و بسیاری از مصوبات آن نیز بر اساس اتفاق آرا انجام می شود، همچنین شورا باید ارتباط نزدیک با کف جامعه و قلمرو علم داشته باشد و علم امروز در فضای دانشگاه ها و حوزه های علمیه ایجاد می شود و ما باید خودمان را با مسائل دانشگاه همراه کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: برخی از اسناد مهم شورا نیازمند پیوست برنامه عمل است، یعنی اهداف و راهبردها به طور کلی مشخص شده ولی نمی دانیم در چه زمانی باید به چه اهدافی رسید و شاید یکی از دلایل اجرایی نشدن مصوبات شورا این است که محاسباتی که درباره هزینه ها و منابع مالی وجود دارد به صورت دقیق دنبال نشده است.

وی تصریح کرد: البته به طور مثال درباره سند مهندسی فرهنگی، کارشناس ها و افراد زیادی در معرض مشورت قرار گرفتند تا این سند نوشته شود، اما اگر بتوانیم سندها را از پایین به بالا تنظیم کنیم، یعنی سند به عنوان لایحه دولت مطرح شود و دولت نظارت بیشتری بر روی اسناد داشته باشد وضعیت اجرا نیز به مراتب بهتر خواهد شد.

عاملی با بیان اینکه رئیس جمهور سندهای مصوب را به دستگاه های مربوطه ارجاع می دهد تا الزامات مختلف آن را اعلام کنند، تصریح کرد: همین الزامات گاهی باعث تغییراتی در سند می شوند که این مسئله باعث می شود سند دوباره به صحن شورا بیاید در حالی که اگر مسیر برعکس شود، یک سند نهایی خواهیم داشت، یعنی قبل از رای شورای عالی انقلاب فرهنگی همه الزامات و ملاحظات نسبت به اسناد مطرح شده باشد.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: قطعا رویه های قضایی موضوع بسیار مهمی است، چرا که وقتی یک مصوبه مهم داریم دیوان محاسبات ورود می کند و اینگونه نیست که دیوان اصلا درباره مصوبات شورا ورود نکند، اما باید این مسیر نظام مند شود.

وی افزود: البته در حوزه ای که مصوبات مربوط به مردم می شود ملاحظاتی داریم که یکی از آنها نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی است، یعنی مجلس یک تاییدیه نهایی در مصوبه داشته باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در نظام بودجه ریزی کشور و همچنین در برنامه های ۵ ساله کشور باید مصوبات این شورا لحاظ شود، گفت: البته الان در تدوین برنامه های ۵ ساله نیز دبیرخانه فعال است، اما نمی توانم امروز درباره این موضوع محکم صحبت کنم که چه اتفاقی در این زمینه رخ می دهد.

عاملی تصریح کرد: یکی از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم این است که به تقویت و کیفیت کار دانشجویی در دانشگاه کمک کند و ما باید این رصد را انجام دهیم و باید بر مبنای مولفه ها به سراغ این برویم که تا چه اندازه این اتفاق افتاده است.

وی گفت: ما اسناد بزرگی چون سند تحول بنیاد آموزش و پرورش، سند نفشه جامع علمی و مهندسی فرهنگی را داریم و باید گزارش عملکرد شورا را در این زمینه ها به افکار عمومی ارائه دهیم و امیدوارم بتوانیم کنتور علم و فناوری را در سایت شورا منعکس کنیم و اگر داده های حوزه علم و فناوری دیجتیال شود، کنتور آن نیز به لحظه خواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما در کشورمان شوراهای مهم مختلفی را داریم که شورای عالی امنیت ملی، مجمع مصلحت نظام، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله آن است و البته پردامنه ترین شورا، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مسائل آن امروزه با دستگاه های متعدد در ارتباط است.

عاملی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه اجرایی ندارد، تصریح کرد: وظیفه ما سیاست گذاری و پایش و نظارت بر اجرای مصوبات است، البته نظارت به معنای این نیست که ما تنها به عنوان مجری تلقی شویم، بلکه تضمین اجرای مصوبات ما رویه های قضایی است و رویه های قضایی باید ورود پیدا کنند در جایی که مصوبات اجرایی نشده، یعنی جرمی واقع شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین عقلانیت سیستمی را به عنوان یک راهکار برای جلوگیری از ایجاد فساد عنوان کرد و گفت: در صورتی که سیستم ها به صورت فرایند محور و شفاف اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی را در معرض افکار عمومی قرار دهند شاهد خواهیم بود که بسیاری از فرایندها اصلاح خواهد شد و راه فساد بسته خواهد شد.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران تصریح کرد: باید بین حوزه علم و فرهنگ تعادلی در شورا برقرار شود، البته فرهنگ محور همه تحولات اجتماعی است و در نگاه رهبر معظم انقلاب نیز این مسئله را می بینیم و عصر جدید را عصر فرهنگ – محوری می دانند و امروز دیگر اقتصاد فرهنگ، سیاست فرهنگ را داریم و فرهنگ بنیان اصلی همه حوزه ها است و مسیر را مشخص کرده و انگیزه ها را بر می انگیزد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خاتمه از نخبگان و صاحب نظران کشور برای مشارکت در فرایندهای دبیرخانه شورا و امتداد موفقیت ها دعوت به عمل آورد.