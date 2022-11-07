باید ماهیت نسل جدید را بفهمیم/ فرزندانمان را در اینترنت رها کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دیدار با جمعی از نخبگان اظهار کرد: برای موفقیت در امور اجتماعی پیوستگی در تجربه خیلی مهم است. شاید یکی از چیزهایی که ما نیازمند به توجه به آن داریم، ادامه پیداکردن تجربه‌ها و تبدیل آن به رویه‌های درست است.

وی افزود: خوشبختانه در رهبری نظام این پیوستگی را شاهد هستیم. مؤسس انقلاب اسلامی که امام خمینی (ره) بودند با سابقه مبارزه طولانی از خرداد ۴۲ و حتی قبل از آن شروع شد و به پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن رسید. بعد از امام خمینی (ره) نیز این رهبری عظیم، حکیمانه، الهی، خالی از نفسانیات و جهت‌گیری خودخواهانه، پر از حکمت و تدبیر به آیت الله خامنه‌ای منتقل شد. رهبری حکیم انقلاب نیز این مسیر را با همان راه و نگاه امام بزرگوار ادامه دادند؛ بنابراین تراکم نظام ارزش آفرینی در مدیریت کلان کشور مشاهده می‌شود، اکنون میراث ۴۳ ساله‌ای داریم که به میراث بزرگ برای انقلاب و تبدیل به زنجیره ارزش شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این مسیر از آغاز همواره دشمنانی داشته و تا امروز این دشمنی‌ها ادامه پیدا کرده است. شاید یکی از کسانی که همواره به مفهوم «دشمن» تاکید کرده، رهبر معظم انقلاب بوده‌اند و در بیاناتشان می‌گویند افراد می‌پرسند که چرا اینقدر از دشمن صحبت می‌کنید، دشمن عوامل مختلفی دارد و نباید دشمن را دست‌کم گرفت.

وی با اشاره به موضوع جهانی‌شدن بیان کرد: جهانی شدن معکوس برای دشمن خیلی مهم است چراکه جهانی شدن بر پایه ارزش‌های امریکایی و بر محور استثناهای امریکایی ایجاد شده است. نحوه نگارش تاریخ و مدیریت جهان نیز بر این اساس تنظیم شده است، یعنی مدیریت تک سویه و استکباری جهان، البته شکل‌ها عوض می‌شود ولی ماهیت یکسان است؛ لذا اگر جریانی معکوس این نظام حاکم بر جهان باشد، مسأله پیدا می‌کنند و دشمنی‌های با جمهوری اسلامی ایران از باب جلوگیری رشد هنجارشکنی نسبت به نظام سلطه آمریکاست.

عاملی بیان کرد: ما در نحوه مدیریت اجتماعی با پیچیدگی‌هایی مواجه شدیم. این دنیا در مسیر تغییر است در مسئله انتقال جهانی، همه می‌دانند که جهان در حال تغییر است اما کسی نمی‌تواند مشخصه‌های تغییر را به طور قطعی برجسته کند، لذا با بیانات کلی در دوره انتقال این دوران را سپری می‌کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ظهور دوران پسا تجدد گفت: مشخصه این دوران بی‌قاعدگی است. طرفداران این تفکر بی‌قاعدگی و متفاوت بودن را اصل می‌دانند و ریشه این تفکر در استقلال گرایی فردی است که بحث «کسی بودن» در آن پررنگ است. در این دوران نظام نخبگی به هم خورده چراکه در نظام پسامدرن معتقدند که همه نخبه هستند. دلیل امر میدان پیدا شدن برای کنش‌گری فردی از طریق حضور در فضای ۶ میلیاردی کاربران اینترنت است.

وی با اشاره به شکوفایی زنان و دختران در جامعه کنونی ایرانی اضافه کرد: متأسفانه با پدیده اغتشاشات روبرو هستیم و در صحنه قدرت نرم دروغ پردازی و دروغ سازی را مشاهده می‌کنیم، وقتی اینگونه شود سردرگمی اتفاق می‌افتد و احساس هراس اجتماعی بیشتر می‌شود.

عاملی تاکید: باید ماهیت نسل جدید را بفهمیم، متأسفانه در دوران کرونا ۲۸ ماه آموزش و پرورش حضوری را تعطیل کردیم و برای آموزش مجازی، فرزندانمان را در اینترنت رها کردیم و هم اکنون شاهد فضای متفاوت هستیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان این جلسه بیان کرد: تا زمانی که مسئولیت نداشته باشید از مسائل و دغدغه‌ها باخبر نیستید. قبل از اینکه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شوم، استاد دانشگاه تهران بودم و به راحتی به امور مختلف رسیدگی می‌کردم به محض اینکه احتمال دبیر شدن مطرح شد تخریب‌ها در رسانه‌های خارجی آغاز شد و تاکنون هم ادامه دارد.

وی با اشاره به فعالیت کاربران در فضای مجازی گفت: کاربر باید توانمند باشد، با سیاست کنترلی نمی‌توانیم شهروند قدرتمند داشته باشیم. توانمندی در مهارت، اطلاعات حقوقی و تشخیص حق از باطل است.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به شرایط دوفضایی شده جدید، بیان کرد: در دنیای جدید افراد ارتباطات فیزیکی و ارتباطات مجازی دارند این دو نوع ارتباط سبب شده که پراز تناقض و تضاد باشند، در این مسیر راهی جز توانمند کردن جامعه نداریم، طوری باید توانمند شوند که خود راهبر باشند و مسیر درست و غلط را تشخیص دهند.

عاملی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی گفت: مقام معظم رهبری در این بیانیه بیش از ۵۰ بار از کلمه جوان استفاده کرده‌اند، ما چاره‌ای جز جابه جایی نسلی نداریم و این جابه‌جایی باید مبتنی بر تخصص گرایی باشد چراکه عمیق‌ترین لایه عدالت از طریق تخصص‌گرایی صورت می‌گیرد. در این زمینه نخبگان می‌توانند کمک کنند.

وی ادامه داد: کسانی که استعداد بیشتری دارند باید سهم بیشتری در حل مسئله سهم داشته باشند. ممکن است بگویید فضا نمی‌دهند ولی بدانید کسی که حرفی برای گفتن داشته باشد فضا پیدا می‌کند. حرف درست کار خودش را جلو می‌برد. حرف‌های شما می‌تواند دستور کار شورا و مجلس باشد. اصلاً نباید اینگونه باشد که کنار بکشیم.

عاملی با تاکید بر ظرفیت‌های درونی کشور اضافه کرد: ظرفیت‌های زیادی در کشور وجود دارد که به آن‌ها بی‌توجه هستیم، وجود شما نخبگان یک ظرفیت است که باید به آن توجه کنیم.