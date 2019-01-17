توافق اجرای پروژه اتصال ریلی ایران و عراق در مراحل نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در حاشیه بازدید از بندر خرمشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال آن هستیم که ظرفیت‌ها و کاستی‌های پروژه‌های در حال اجرا را شناسایی کنیم و به همین دلیل پروژه‌های مربوط به راه و مسکن و شهرسازی و همچنین بافت فرسوده در این سفر مورد بازدید قرار گرفت.

اسلامی با اشاره به بازدید دیروز خود از بنادر حضرت امام (ره) و ماهشهر ادامه داد: نکته مهمی که وجود دارد این است که فرصت ایجاد کسب و کار و تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی برای تقویت قدرت لجستیک کشور فراهم شود. به نحوی که فعالیت‌های اقتصادی در پسکرانه‌ها که هم شامل تولید بار و هم فراوری می‌شود، بتواند به شناسایی مقاصد مختلف داخلی و خارجی برای فعالیت تجاری منجر شود.

وی در ادامه پیوستن شبکه ریلی به نظام لجستیک را یک امر ضروری خواند و گفت: باید بتوانیم بار را به وسیله ریل به تمام نقاط کشور در بخش مسافری و هم بخش باربری ارسال کنیم تا به این نحو تحولی در تبادلات تجاری و مسافری کشور ایجاد شود.

تاکید دولت برای اتصال راه‌آهن خرمشهر به بصره

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به پروژه لایروبی اروند، گفت: ایران سهم خود را از این پروژه انجام داده است و در حال حاضر منتظر انجام تعهدات طرف عراقی هستیم. در حال حاضر خارج کردن مغروقات از اروند آغاز شده است و مهم این است که دستگاه دیپلماسی بتواند با کشور دوست و برادر عراق هماهنگی‌های لازم را برای احیای فعالیت در این آبراه تاریخی انجام دهد تا مجددا کشتیرانی همچون سابق در اروند رونق بگیرد.

وی ادامه داد: این پروژه مشکل اعتباری ندارد و مشکل آن تنها هماهنگی بوده است. ایران سهم خود را انجام داده و این سهم دولت عراق است که تعیین تکلیف شود.

محمد اسلامی در ادامه با اشاره به پروژه اتصال راه‌آهن خرمشهر به عراق گفت: این پروژه یکی از پروژه‌های مهم و در اولویت دولت است که مورد تاکید رئیس جمهوری هم قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه خط راه‌آهن خرمشهر از طریق شلمچه و عبور از اروند به بصره و خط آهن کشور عراق متصل می‌شود، ادامه داد: توافقات اولیه این پروژه انجام شده و تامین مالی آن از طرف ایران انجام خواهد شد.

اسلامی به مذاکرات هفته جاری وزیر امورخارجه با طرف عراقی اشاره کرد و گفت: موضوع راه آهن خرمشهر – بصره در این مذاکرات دنبال شده است. همچنین تفاهمنامه‌ها با سرمایه‌گذار به امضا رسیده و امیدواریم هماهنگی‌های آن هرچه سریع‌تر نهایی شده و ما بتوانیم این خط آهن ۳۵ کیلومتری را به همراه پل آهن روی رود اروند را هرچه سریع‌تر آغاز کنیم.

وی ادامه داد: به این طریق تبادلات کالا و جابه‌جایی مسافر با کشور عراق از طریق ریل نیز میسر می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این پروژه باید سال گذشته شروع می‌شد، گفت: منتظر هماهنگی‌های نهایی برای آغاز پروژه هستیم. مذاکرات هفته جاری وزیر امورخارجه با دولت عراق مذاکرات سودمندی بوده است و امیدواریم که به دنبال این مذاکرات تصمیم نهایی اتخاذ شود تا عملیات را آغاز کنیم.