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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۷

با تصمیم افشین قطبی؛

ایمان مبعلی به کادر فنی تیم فوتبال فولاد اضافه شد

ایمان مبعلی به کادر فنی تیم فوتبال فولاد اضافه شد

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران به عنوان مربی به کادر فنی تیم فولاد خوزستان اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه فولاد خوزستان، در پی تصمیم افشین قطبی، سرمربی تیم فولاد خوزستان، ایمان مبعلی بازیکن ارزنده فوتبال کشورمان در نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر به عنوان مربی در کنار سایر نفرات کادر فنی تیم فولاد خوزستان حضور خواهد داشت.

مبعلی در لیگ هفدهم نیز در جمع فولادمردان حضور داشت. این بازیکن علاوه بر فولاد، پوشیدن پیراهن تیم های الشباب، الوصل، النصر و الشارجه امارات و همچنین استقلال، پیکان، نفت تهران و استقلال خوزستان را در کارنامه دارد. ایمان مبعلی همچنین بیش از ۵۰ بازی تیم ملی داشته است.

کد مطلب 4515797
ساناز سلیمان آبادی

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