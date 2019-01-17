روایت تنها بازمانده حادثه «بوئینگ ۷۰۷»/«زنده ماندن من معجزه بود»

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرشاد مهدوی تنها بازمانده حادثه سقوط هواپیما باری بوئینگ ۷۰۷ در فرودگاه فتح کرج در رابطه با این سانحه، اظهار داشت: قرار بود برای تنظیم بازار از کشور قرقیزستان گوشت وارد کنیم.

وی ادامه داد: به مقصد رفتیم و بارگیری شد، استراحت کردیم و صبح زود حدود ساعت پنج یا پنج و نیم بود که به سمت تهران پرواز کردیم.

مهدوی خاطر نشان کرد: موقع فرود همه چیز عادی بود و نرمال نشستیم، طبق دستور العمل های نرمال فرودگاه را دیدم و نشستیم.

وی ادامه داد: یک لحظه دیدیم آخر باند است و سرعت زیاد بود و یک لحظه قبل از برخود دیگر هیچ چیزی یادم نیست، دیگر هیچ چیزی نفهمیدم تا دیدم که دود همه جا را گرفته، یک نفر با لباس سفید زیر من افتاده بود و یک نفر با لباس مشکی روی من افتاده بود.

این مهندس پرواز عنوان کرد: بین دو نفر گیر افتاده بودم و دیدم آتش به من نزدیک می شود و آهن بین لباس هایم گیر کرده بود و همان لحظه دیدم جوانی آنجا ایستاده و داد زدم، کمک! نمی دانم صدای من شنیده می شد یا نه؟ اینکه چگونه صدای مرا شنید از امدادهای الهی بوده.

وی همچنین بیان کرد: لحظه آخر حادثه که متوجه شده بودم دیگر امکان عکس العملی نداشتیم، خیلی ناگهانی پیشرفت، زنده ماندن من یک معجزه است و احساس مرگ به من دست داد و مانند فیلم ها به فکر کار انجام نشده ای هستم که به خاطر آن زنده ماندم.

مهدوی تاکید کرد: ما هم وارد این راه شدیم که به ملت ایران خدمت کنیم و هر وقت لازم شد، جان خود را فدا کنیم و نیاز به تقدیر و تشکر نداریم و عاشقانه کار می کنیم، عاشقانه خدمت می کنیم و عاشقانه هم می میریم.