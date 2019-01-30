تحقیق ازمسئولان برج مراقبت فرودگاه های پیام و فتح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری سازمان قضایی نیروهای مسلح، فرج الله افشار رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای ۷۰۷ نهاجا، از مسئولان برج مراقبت فرودگاه های پیام و فتح تحقیق به عمل آمده و مکالمات رادیویی برج های مراقبت فرودگاه های پیام، فتح و واحد تقرب فرودگاه مهرآباد درخواست شده است.

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وی اظهار داشت: بازدید و تحقیق از واحد تقرب فرودگاه مهرآباد نیز در دستور کار مقام قضایی قرار دارد و اولیاءدم جانباختگان سانحه نیز به دادسرای نظامی دعوت شدند.



این مقام قضایی درباره اظهارات مسئولان فرودگاه پیام در خصوص عدم ارتباط رادیویی خلبان همچنین رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره اشتباه خلبان در تشخیص دو فرودگاه گفت: تکمیل تحقیقات و رفع ابهامات موجود نیاز به بررسی اطلاعات جعبه سیاه همچنین مکالمات رادیویی توسط مقام قضایی دارد که دستور لازم در این زمینه صادر شده لذا از مسئولان ذی ربط در فرودگاه پیام و نمایندگان مجلس منتظر اعلام نظر مرجع قضایی درباره علت این حادثه بمانند تا شائبه ای به وجود نیاید.



افشار در همین ارتباط به اظهارات تنها بازمانده این حادثه اشاره و تصریح کرد: بنابه ادعای وی، هواپیما نقص فنی نداشته و پس از هماهنگی و تماس رادیویی به گمان اینکه در باند فرودگاه پیام به زمین نشسته اند، فرود آمده‌اند و قبل از توقف کامل هواپیما متوجه می‌شوند که باند به اتمام رسیده است لذا ابهاماتی وجود دارد که در جریان تحقیقات دادسرای نظامی روشن خواهد شد.



وی تأکید کرد: اطلاعات جعبه سیاه تنها در اختیار مرجع قضایی قرار خواهد گرفت که به محض اعلام کارشناسان، بعد از جمع بندی تحقیقات، علت این سانحه مشخص خواهد شد.



افشار گفت: مالکان دو واحد مسکونی آسیب دیده در این سانحه شناسایی و در دادسرا حاضر شده اند و بنا به نظر کارشناسان میزان خسارت وارده به این دو واحد، بالغ بر یک میلیارد تومان برآورد شده است.