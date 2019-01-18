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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

با مرخصی اجباری وکلا؛

کارکنان فدرال بابت تعطیلی از دولت شکایت کردند/امکان رسیدگی نیست

کارکنان فدرال بابت تعطیلی از دولت شکایت کردند/امکان رسیدگی نیست

شکایت اتحادیه کارکنان فدرال، از تعطیلی دولت نمی‌تواند بررسی شود، چراکه وزارت دادگستری آمریکا وکلایی که از دولت دفاع می‌کنند را به مرخصی اجباری فرستاده است.

 به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یک قاضی آمریکایی خبر داد که شکایتی که توسط اتحادیه کارکنان فدرال، از تعطیلی دولت آمریکا تنظیم شده است، نمی‌تواند بررسی شود، چراکه وزارت دادگستری آمریکا وکلایی که از دولت دفاع می‌کنند را به علت تعطیلی دولت به مرخصی اجباری فرستاده است.

 قاضی دادگاه دعاوی آمریکا، پاتریسیا کمبل اسمیت، گفت او متوجه طنز تلخ این وضعیت می‌باشد، اما نه دادگاه نه وکلای وزارت دادگستری آمریکا، نمی‌توانند شرایط موجود را عوض کنند.

 فدراسیون کارکنان دولت آمریکا، بزرگترین اتحادیه فدرال آمریکا، در ماه دسامبر از دولت شکایت کرد و اعلام کرد، درخواست از ماموران گشت مرزی و امنیت حمل‌ونقل، کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی و سایر کارکنان، برای این که بدون دستمزد کار کنند، تخطی از قانون دستمزد فدرال است.

 مانند تمام پرونده‌های دیگر، از موقع آغاز تعطیلی دولت در ۲۲ دسامبر، وزارت دادگستری از دادگاه خواست فعلا پرونده را رسیدگی نکند، چراکه وکلای آن در طول تعطیلی دولت، حتی به صورت داوطلبانه هم، مجاز به کار نیستند.

 حدود ۸۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت، در اداراتی مانند امنیت ملی و حمل‌ونقل، یا به خانه فرستاده شده‌اند یا باید بدون دستمزد کار کنند.

کد مطلب 4516186

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