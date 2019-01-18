بارش ۵۰ سانتی متر برف در ارتفاعات گلستان/ تداوم سرما تا دوشنبه

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت آب و هوایی گلستان اظهار کرد: فعالیت سامانه سرد بارشی از صبح پنجشنبه در استان آغاز شده و شاهد بارش باران در بیشتر مناطق استان، بارش برف در ارتفاعات استان و وزش باد شدید در بیشتر شهرهای گلستان بودیم.

وی افزود: طبق گزارش های رسیده بیشترین میزان بارش باران از شهر سیمین شهر با۸۰ میلیمتر بارش گزارش شده است و به ترتیب مینودشت با ۵۷.۶ میلی متر، بندرترکمن با ۵۷ میلیمتر، فرودگاه گرگان ۵۳.۹ میلیمتر، کلاله ۴۷.۷ میلی متر، کردکوی ۴۶.۶میلی متر، علی آباد ۴۵.۶ میلی متر بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده اند.

داداشی ادامه داد: در مناطق کوهستانی بارش برف بین ۱۵ تا ۵۰ سانتی متر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین سرعت باد لحظه ای در بین مراکز شهری در شهرستان مراوه تپه با ۹۴ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده و از طرفی دیگر میزان وزش باد در برخی از مناطق شرق و جنوب شرق از جمله خوش ییلاق و گلیداغ بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

داداشی تصریح کرد: همچنین سرعت وزش باد در شهرهای گرگان و مینودشت ۹۰ کیلومتر بر ساعت، گمیشان ۸۰ کیلومتر بر ساعت و بندرگز ۷۶ کیلومتربر ساعت به ثبت رسیده است.

وی در رابطه با ادامه فعالیت این سامانه در استان گفت: بارندگی و بارش برف با شدت کمتر تا روز شنبه در استان ادامه خواهد داشت و از اواخر وقت جمعه شاهد بارش برف در مناطق شرق گلستان به خصوص در مراوه تپه و گلی داغ خواهیم بود.

داداشی اظهار کرد: تا روز دوشنبه شاهد استقرار هوای سرد و آسمان ابری در سطح استان خواهیم بود و بعد از دوشنبه هوای پایدار در استان مستقر می شود.

وی تصریح کرد: در این ایام حداقل دمای ثبت شده مربوط به مراوه تپه با دمای دو درجه بالای صفر بوده است.