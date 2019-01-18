برف و باران و غبار در آسمان ایران/ مدارس کدام شهرها تعطیل است؟

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: درحالی‌که برخی استان‌های جنوبی و شرقی کشور شاهد پدیده گردوغبار هستند که تعداد زیادی از استان‌ها به‌ویژه در نیمه غربی و شمالی کشورمان طی روزهای اخیر میزبان باران و برف زمستانی بوده‌اند.

بنابرگزارش سازمان هواشناسی سامانه‌ای که طی روزهای اخیر بر جو کشور حاکم شده است سبب کاهش دما بین ۸ تا ۱۲ درجه در شمال شرق و شرق کشور خواهد شد. همچنین شنبه بارش در شرق سواحل خزر، خراسان شمالی و به‌صورت پراکنده در دامنه‌های جنوبی البرز شرقی و بخش‌هایی از مرکز کشور خواهیم داشت و روز یکشنبه این سامانه از سمت شمال شرق از کشور خارج می‌شود.

هوای سرد در نیمه شمالی کشور تا اواسط هفته ماندگار است و تا یکشنبه مرکز و شرق خلیج‌فارس و همچنین تنگه هرمز به همراه دریای عمان مواج و طوفانی است. بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی شنبه وزش باد شدید در شرق و جنوب شرق تداوم دارد که در جنوب شرق کشور با پدیده گردوخاک همراه است.

لازم به ذکر است توده گردوخاک تولیدشده در عراق امروز جمعه در برخی مناطق جنوب غرب، غرب و جنوب کشور سبب کاهش دید و کاهش کیفیت هوا شد.

وضعیت هوای کشور

همچنین ترافیک سنگین در آزادراه قزوین- کرج، تهران- قم و فشم- تهران و بارندگی و برف در جاده‌های شمالی و کوهستانی گزارش شده است. ترافیک در مسیر آمل - تهران محدوده های مشا، آبعلی، بومهن و جاجرود نیمه سنگین گزارش شده است.

به دنبال وقوع پدیده گرد و غبار، بارش باران، برف و سرمای هوا در برخی استان‌های کشور مدارس برخی شهرها و شهرستان‌های کشور تعطیل اعلام‌شده است. همچنین در برخی استان‌ها فعالیت مدارس با تأخیر آغاز می شود. جزئیات تاخیر یا تعطیلی مدارس در تعدادی از استان‌های کشور در زیر می آید.

استان آذربایجان شرقی: تاخیر و تعطیلی برخی مدارس

جعفر پاشایی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال بارش سنگین برف، برودت شدید هوا و یخبندان شنبه مدارس دوره پیش دبستانی بخش مهربان تعطیل و مدارس سایر دوره های تحصیلی روستایی و شهری در شیفت صبح نیز با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

وی ادامه داد: در خواجه و کاغذکنان نیز تمام مدارس دوره های تحصیلی روستایی و شهری در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت می کنند.

پاشایی در خصوص مدارس تبریز نیز گفت: در نواحی پنجگانه تبریز تمام مدارس دوره های تحصیلی روستایی و شهری در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ادامه داد: مدارس دوره پیش دبستانی ترکمانچای نیز تعطیل و مدارس سایر دوره های تحصیلی روستایی و شهری در شیفت صبح نیز با یک ساعت تاخیر و از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

استان آذربایجان غربی: برف مدارس نقده را تعطیل کرد

آموزش و پرورش آذربایجان غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع می رساند که با توجه به برودت هوا، مراکز پیش دبستانی شهری و روستایی نقده و محمدیار در روز شنبه ۲۹ دی ماه نوبت صبح تعطیل خواهد بود.

بارش برف از بامداد پنجشنبه در استان آغاز شده و اواخر امروز با خروج سامانه بارشی دمای هول تا ۱۰ درجه کاهش می یابد.

استان اردبیل: برخی از مدارس در روز شنبه تعطیل است

بارش سنگین برف که از عصر چهارشنبه در نواحی مختلف استان اردبیل آغاز شده و تا ساعاتی پیش نیز ادامه داشت منجر به بروز مشکلاتی در رفت و آمد روزمره مردم و تعطیلی برخی از مراکز آموزشی شد.

در پی شرایط جوی ناپایدار و سرد موجود در اردبیل، اداره‌کل آموزش و پرورش استان در اطلاعیه‌ای مدارس چهار شهر را در روز شنبه تعطیل اعلام کرد.

پیرو اطلاعیه صادر شده مدارس شهرستان‌های اردبیل، مشگین‌شهر، ارشق و لاهرود در مقاطع پیش‌دبستانی و ابتدایی سری پیش از ظهر تعطیل خواهند بود.

گفتنی است اطلاعیه مذکور اولین اطلاعیه صادره از اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوده و در ساعات آینده احتمال تغییر در اطلاعیه مذکور و اعلام تعطیلی دیگر شهرها و مقاطع تحصیلی نیز وجود دارد.

استان البرز: تعطیلی مدارس شهرستان طالقان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان طالقان گفت: مدارس تمامی مقاطع تحصیلی این شهرستان به علت بارش برف، سردی هوا و لغزندگی معابر، شنبه ( ٢٩دی ماه) تعطیل اعلام است. حسینی نسب افزود: در شهرستان طالقان مدارس شیفت عصر فعال نیستند.

استان تهران: مدارس نوبت صبح دماوند و فیروزکوه روز شنبه با یک ساعت تاخیر آغاز می شود

مدارس نوبت صبح دماوند روز شنبه تعطیل نیست اما این مدارس به دلیل برودت هوا و یخبندان با یک ساعت تاخیر آغاز به کار می کند.

این تاخیر یک ساعته برای تمام مقاطع مدارس دماوند خواهد بود. بر اساس پیش بینی هواشناسی دماوی هوای دماوند روز یکشنبه در تمام ساعات زیر صفر درجه خواهد بود.

مهدی یوسفی جمارانی فرماندار فیروزکوه هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی هواشناسی و برودت هوا در صبح شنبه ۲۹ دی در فیروزکوه، کلاس‌های آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان فیروزکوه با یک ساعت تاخیر و رأس ساعت ۹ صبح آغاز خواهند شد.

وی افزود: بدیهی است مدیریت و کادر آموزشی در ساعت کاری مصوب معمول، در آموزشگاه و مدارس حضور خواهند داشت و این تاخیر مختص دانش آموزان است.

استان چهارمحال و بختیاری: فعالیت مدارس با تاخیر آغاز می‌شود

هاشم حاجتی مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری روز شنبه با تاخیر آغاز می شود، اظهار داشت: فعالیت تمام مدارس چهارمحال و بختیاری در تمام مقاطع تحصیلی ساعت ۹ آغاز می شود.

وی تاکید کرد: فعالیت تمام مدارس چهارمحال و بختیاری در شهرستان های اردل، کوهرنگ و بن و بخش های لاران، گندمان و بلداجی با یک ساعت تاخیر آغاز می شود.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: فعالیت تمام مدارس چهارمحال و بختیاری در دوره های پیش دبستانی و دبستانی در شهرستان های فارسان، کیار و سامان و نواحی یک و دو شهرستان شهرکرد و بخش مرکزی شهرستان بروجن فقط با یک ساعت تأخیر آغاز می شود.

استان خراسان شمالی: مدارس ۴ شهرستان تعطیل شد

مدیر روابط عمومی آموزش‌وپرورش خراسان شمالی با اشاره به وضعیت تعطیلی مدارس خراسان شمالی در پی بارش برف، اظهار کرد: در شهرستان گرمه تنها دهستان های گلستان و بالادشت مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول در نوبت صبح تعطیل است.

نقی هجرتی افزود: همچنین در شهرستان جاجرم تمامی مدارس ابتدایی بخش شوقان تعطیل اعلام می شود.

هجرتی اضافه کرد: مدارس ابتدایی و پیش دبستانی شهر راز و روستاهای راستقان، بشدره، تکله قوز، قره باطر و اتلی در نوبت صبح تعطیل و مدارس در سایر نقاط شهرستان با دو ساعت تاخیر فعالیت آموزشی را آغاز خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین در شهرستان شیروان تمامی مقاطع تحصیلی در بخش های قوشخانه و سرحد و در دهستان سیوکانلو از بخش مرکزی تعطیل است.



همچنین بر اساس اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی، به دلیل بارش برف و برودت هوا مدارس مانه و سملقان در روستاهای گرمک، چخماقلو، هاور، کاستان، شورسو، پوست دره، کاریزها، کهنه جلگه، اله قلی، یارچلی، سوخلی وشبلی تعطیل است.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: در بخش مرکزی بجنورد مدارس روستاهای لنگر، باغچق، علی آباد، محمد علی پهلوان، آذر سا باقرخان، بابا امان، کلاغ آشیان، ینگه قلعه، برج، کلاته یاور، صندل اباد، حمزانلو، الهوردیخان، خداقلی، میرزا حسن لو، خوش منظر، مرز، کلاته نقی، مهنان، مطرانلو، ارگ، کچرانلو، فیروزه و قره باشلو دایر و سایر مدارس روستایی تعطیل است.

هجرتی افزود: همچنین مدارس تمامی مقاطع تحصیلی در بخش گرمخان تعطیل است.

وی ادامه داد: مدارس روستاهای قلعه سفید، بیدواز، حسن آباد، اردغان، سرچشمه، درپرچین، سرخ قلعه، کریم آاباد بالا و پایین در شهرستان اسفراین تعطیل است.

استان خوزستان: مدارس خوزستان به علت تداوم پدیده گردوغبار تعطیل شد

بر اساس اعلام استانداری خوزستان، نوبت صبح همه مقاطع تحصیلی مدارس و مراکز پیش‌دبستانی شنبه ۲۹ دی‌ماه در سراسر استان به دلیل پدیده گردوغبار تعطیل اعلام شد.

پدیده گردوغبار با منشأ کشورهای همسایه از روز پنج‌شنبه هوای استان خوزستان را تحت تأثیر قرار داده است.

غلظت ذرات معلق در هوا تا ۲۲ برابر حد مجاز هم در برخی شهرهای استان رسید.



سمنان: تعطیلی و تاخیر در مدارس چند شهر و روستا



روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد برخی مدارس استان به دلیل بارش برف و برودت هوا تعطیل هستند.

در این اطلاعیه آمده است: به علت بارش سنگین برف، برودت شدید هوا و یخبندان روز شنبه ۲۹ دی‌ماه ۹۷ در شهرستان دامغان فقط شهر دیباج و در شهرستان میامی فقط منطقه کالپوش، همچنین بخش بسطام نیز روستای ابر تعطیل خواهند بود. از سوی دیگر کلاس‌های درس در کلاته خیج، چهل دختر، مزج و جیلان با دو ساعت تاخیر شروع خواهند شد.

استان قزوین: تعطیلی برخی از مدارس استان

روابط عمومی آموزش وپرورش استان قزوین اعلام کرد: با توجه به برودت هوا و یخ زدگی معابر ، تمامی مراکز پیش دبستانی استان قزوین در نوبت صبح روز شنبه ۲۹ دی ماه تعطیل است. همچنین مدارس منطقه الموت شرقی باتوجه به بارش برف ، برودت هوا و لغزندگی معابر در تمامی مقاطع در روز شنبه ۲۹دی ماه تعطیل است.

مدارس شهرستان آوج و منطقه الموت غربی هم در تمامی مقاطع با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹صبح شروع به فعالیت می کنند.

قم: تعطیلی مدارس سلفچگان و خلجستان



با توجه به گزارش مدیریت بحران استان قم مبنی بر سردی هوا و یخ‌زدگی سطح معابر و تصمیم اداره کل آموزش و پرورش استان قم، تمام مدارس بخش‌های خلجستان و سلفچگان روز شنبه ۲۹ دی‌ماه تعطیل اعلام شد.

همچنین با توجه به سردی هوا، مدارس روستاهای بالادست بخش کهک با یک ساعت تأخیر فعالیت درسی خود را آغاز خواهند کرد.

استان کرمانشاه: مدارس شیفت صبح پاوه و سنقروکلیایی شنبه تعطیل است

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه طی اطلاعیه ای از تعطیلی مدارس شیفت صبح شهرستانهای پاوه و سنقروکلیایی در تمام مقاطع به علت برودت هوا طی شنبه خبر داد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: به جز شهرستان های قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب مدارس شیفت صبح سایر شهرستان های استان کرمانشاه در تمام مقاطع با دو ساعت تاخیر آغاز می شود.

استان گلستان: برف برخی از مدارس را تعطیل کرد

احسان گوهری راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش برف و برودت هوا و بنا به تصمیم اداره کل آموزش وپرورش و ستاد مدیریت بحران استانداری گلستان، شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ تعدادی از مدارس استان گلستان تعطیل هستند.

گوهری راد ادامه داد: در شهرستان آزادشهر مدارس بخش چشمه ساران در دو نوبت صبح و بعدازظهر و در همه دوره های تحصیلی به غیر از شهر نوده خاندوز و روستاهای سوسرا و سه راه محمد حسین تعطیل هستند.

وی بیان کرد: در شهرستان آزادشهر، دانش آموزانی که از روستاهای بخش چشمه ساران به آزادشهر و نوده خاندوز تردد می نکنند هم تعطیل هستند.

گوهری راد از تعطیلی مدارس شهرستان مراوه تپه در بخش گلیداغ در تمامی دوره های تحصیلی و در دو نوبت صبح و بعدازظهر خبر داد.

وی همچنین افزود: در مینودشت هم همه مدارس دهنه چهل چای (قلعه قافه) و کوهسارات و مدارس دهنه محمدزمان خان از روستای معرکه محله به بعد در دو نوبت صبح و بعدازظهر و در همه دوره های تحصیلی تعطیل است.

طبق گفته گوهری راد در شهرستان گرگان هم مدارس روستاهای شاهکوه و زیارت در دو نوبت صبح و بعدازظهر و در همه دوره های تحصیلی تعطیل هستند.

وی با بیان این که در شهرستان کردکوی فقط مدرسه روستای حاجی آباد تعطیل هستند، اضافه کرد: در شهرستان رامیان مدارس روستاهای ویرو، کشکک، رضی، قورچای و الهادی در همه دوره های تحصیلی و در دو نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل هستند.

گوهری راد همچنین از تعطیلی مدارس گالیکش در روستاهای قوشه چشمه، کندسکو، سیجان، پنو، لیرو، پادلدل، کیارام، فرنگ و فارسیان، در همه دوره های تحصیلی و در دو نوبت صبح و بعدازظهر خبر داد.

وی افزود: در شهرستان علی آبادکتول هم مدارس دهنه زرین گل در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل است.

استان لرستان: تاخیر و تعطیلی برخی مدارس دورود و دلفان

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش لرستان، به دلیل برودت هوا و بنا به نظر فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان دورود، شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی و پیش دبستانی نوبت صبح این شهرستان با یک ساعت تاخیر و از ساعت ۹ آغاز خواهد شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان، به دلیل بارش برف و برودت هوا مدارس نوبت صبح پیش دبستانی و دبستانی شهرستان دلفان شنبه تعطیل هستند و فعالیت آموزشی مدارس متوسطه اول و دوم این شهرستان نیز با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود.

استان مازندران: مدارس برخی مناطق روز شنبه تعطیل است

براساس اطلاعیه آموزش و پرورش مازندران کلیه مدارس بخش «یانه سر» بهشهر ، مدارس مناطق دودانگه و چهاردانگه و بخش هزارجریب شهرستان گلوگاه، مدارس مناطق کجور و بلده در همه دوره های تحصیلی، روز شنبه به دلیل برودت هوا و سرما تعطیل اعلام شد.

در این اطلاعیه تصریح شده است: هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به تعطیلی مدارس استان از طریق اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران و رسانه استانی اعلام خواهد شد.

استان مرکزی:تعطیلی برخی مدارس به دلیل سرما

روابط عمومی آموزش و پرورش استان مرکزی اعلام کرد: به دلیل بارش برف و لغزندگی جاده ها و معابر و نیز تداوم سرما فعالیت مدارس مناطق پانزده گانه استان مرکزی در روز شنبه بیست و نهم دی ماه به شرح زیر است.

مدارس همه دوره های تحصیلی، شهر و روستای سربند در نوبت صبح تعطیل است.

مدارس همه دوره های تحصیلی، شهر و روستای تفرش و فراهان در نوبت صبح با تاخیر و ساعت ۹ صبح فعالیت خود را آغاز می کنند.

مدارس روستایی همه دوره های خمین در نوبت صبح تعطیل است. مراکز پیش دبستانی و ابتدایی شهر تعطیل اما متوسطه اول و دوم شهری با تاخیر و ساعت ۹ صبح فعالیت خود را آغاز می کنند.

مدارس همه دوره های تحصیلی روستایی شازند در نوبت صبح با تاخیر و ساعت ۹ صبح فعالیت خود را آغاز می کنند.

مراکز پیش دبستانی و ابتدایی شهر و روستای آشتیان در نوبت صبح تعطیل و متوسطه اول و دوم با تاخیر و ساعت ۹ صبح فعالیت خواهند کرد.

فعالیت سایر مناطق استان مانند روزهای پیش، عادی خواهد بود.

استان همدان: مدارس در نوبت صبح تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان، به علت بارش برف، برودت هوا و لغزنده بودن معابر عمومی، تمامی دوره های تحصیلی در نواحی یک و ۲ همدان، اسدآباد، بهار، لالجین و قهاوند و مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی در فامنین، قروه درجزین، نهاوند، تویسرکان و قلقل رود در نوبت صبح روز شنبه ۲۹ دیماه تعطیل است.

همچنین در پی بارش برف، یخ زدگی معابر و برودت هوا شنبه ۲۹ دیماه دانشگاه علوم پزشکی همدان تعطیل است. در این اطلاعیه آمده که کار ورزان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی پزشکی از این تعطیلی مستثنی هستند.

معاون دانشگاه بوعلی سینا هم گفت: به سبب بارش برف و یخ زدگی معابر همدان فعالیت اداری دانشگاه بوعلی سینا با یک ساعت تاخیر آغاز می شود.

همچنین طبق اعلام دانشگاه فنی و حرفه ای استان همدان، شنبه ۲۹ دی ماه بدلیل نامساعد بودن هوا و لغزنده بودن معابر، زمان امتحانات دانشکده های شهید مفتح، شهید جباریان و حضرت زینب کبری (س) تغییر کرده است.

بر این اساس امتحان نوبت اول از ساعت ٨:٣٠ به ساعت ٩:٣٠ و امتحان نوبت دوم از ساعت ١١ به ساعت ١٢:٣٠ و امتحان نوبت سوم از ساعت ١٣:٣٠ به ساعت ١٤:٣٠ تغییر یافته است.

همچنین با توجه به برودت هوا، تمامی مراکز علمی و کاربردی استان همدان ۲۹ دی ماه تعطیل بوده و امتحانات به زمان دیگری موکول خواهد شد.