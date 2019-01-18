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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۵۴

آموزش و پرورش اعلام کرد؛

تعطیلی مدارس تعدادی از شهرستان های استان مرکزی به علت برودت هوا

تعطیلی مدارس تعدادی از شهرستان های استان مرکزی به علت برودت هوا

اراک- اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی مدارس تعدادی از شهرستان های استان مرکزی را به علت برودت هوا و یخبندان در روز شنبه ۲۹ دی ماه تعطیل اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این اطلاعیه در روز 29 دی ماه، مدارس تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان سربند در نواحی شهری و روستایی و همچنین مدارس مقاطع تحصیلی مختلف روستاهای خمین، مراکز پیش دبستانی و ابتدایی شهری خمین تعطیل است.

همچنین مراکز پیش دبستانی و ابتدایی شهر و روستای آشتیان در نوبت صبح روز شنبه تعطیل است. مقطع متوسطه اول و دوم شهری خمین نیز فردا با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند.

طبق این اطلاعیه همچنین مدارس همه دوره های تحصیلی روستایی شازند ساعت ۹ صبح فعالیت و دوره متوسطه اول و دوم مدارس شهرستان آشتیان نیز با تاخیر یک ساعته آغاز به کار می کنند.

همچنین فعالیت مدارس تمامی دوره های تحصیلی شهری و روستایی نوبت صبح در شهرستان های تفرش و فراهان تاخیر یک ساعته دارد.

براساس این گزارش، در شهرستان اراک نیز مدارس نواحی یک و دو، مراکز پیش دبستانی و همه دوره های تحصیلی شهری و روستایی و همچنین مدارس کمیجان نیز در نوبت صبح روز شنبه فعالیت خود را ساعت ۹ صبح آغاز می کنند.

کد مطلب 4516694

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