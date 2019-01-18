آموزش و پرورش برخی مدارس استان سمنان را تعطیل اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان طی اطلاعیه ای اعلام کرد برخی مدارس استان به دلیل بارش برف و برودت هوا تعطیل هستند.

در این اطلاعیه آمده است: به علت بارش سنگین برف، برودت شدید هوا و یخبندان روز شنبه ۲۹ دی‌ماه ۹۷ در شهرستان دامغان فقط شهر دیباج و در شهرستان میامی فقط منطقه کالپوش، همچنین بخش بسطام نیز روستای ابر تعطیل خواهند بود. از سوی دیگر کلاس‌های درس در کلاته خیج، چهل دختر، مزج و جیلان با دو ساعت تاخیر شروع خواهند شد.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: مردم هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به تعطیلی مدارس را فقط از طریق رسانه‌های رسمی پیگیری کنند.