اعلام جرم دادستان رژیم صهیونیستی علیه نتانیاهو به اتهام رشوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، یک رسانه صهیونیستی روز جمعه گزارش کرد که دادستان کل این رژیم علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام دریافت رشوه اعلام جرم می کند.

یک مقام بلندپایه رژیم صهیونیستی به شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم گفت که دادستان کل رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته است علیه نتانیاهو به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی در پرونده موسوم به ۴۰۰۰ اعلام جرم کند.

نتانیاهو پیش از این در پاسخ به این سوال که اگر از سوی دادستان کل برای بازجویی فراخوانده شود چه واکنشی نشان خواهد داد، گفته بود: اگر این اتفاق بیفتد از سمت خود استعفا نخواهم داد.

گفتنی است که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دارای چهار پرونده فساد مالی است و ظرف ماه های گذشته در خصوص این پرونده‌ها مورد بازجویی قرار گرفته است.