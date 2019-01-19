مداحی عربی میثم مطیعی به مناسبت ایام فاطمیه

میثم مطیعی مداح کشورمان به مناسبت ایام فاطمیه در حسینیه مرحوم داوود العاشور شهر بصره عراق به مداحی پرداخت.