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کد مطلب 4516795
پیمان نعیمی
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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۶

مداحی عربی میثم مطیعی به مناسبت ایام فاطمیه

مداحی عربی میثم مطیعی به مناسبت ایام فاطمیه

میثم مطیعی مداح کشورمان به مناسبت ایام فاطمیه در حسینیه مرحوم داوود العاشور شهر بصره عراق به مداحی پرداخت.

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