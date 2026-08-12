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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۲

حرکت دسته های عزاداری به سمت حرم مطهر امام رضا(ع)

حرکت دسته های عزاداری به سمت حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد- همزمان با روز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) دسته های عزاداری به سمت حرم مطهر رضوی حرکت کردند.

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کد مطلب 6914829

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