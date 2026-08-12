https://mehrnews.com/x3cMYY ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۲ کد مطلب 6914829 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۲ حرکت دسته های عزاداری به سمت حرم مطهر امام رضا(ع) مشهد- همزمان با روز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) دسته های عزاداری به سمت حرم مطهر رضوی حرکت کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6914829 کپی شد مطالب مرتبط خدمت رسانی به زائران رضوی در جاده های منتهی مشهد زائران پیاده حرم مطهر رضوی ترافیک سنگین در بزرگراههای مشهد مراسم عزاداری شب رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن(ع) در حرم رضوی «رواق شهدای میناب» در قلب بافت پیرامون حرم رضوی افتتاح میشود تجمعات شبانه مشهد در آستانه شهادت امام رضا(ع) ورود بیش از ۴ میلیون نفر از نقاط مختلف جهان به مشهد خدمترسانی رایگان ۱۵ دستگاه اتوبوس به زائران پیاده امام رضا(ع) برچسبها رحلت پیامبر اکرم (ص) مشهد دهه پایانی ماه صفر
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