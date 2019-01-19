امداد رسانی به مسافران گرفتار در برف محورهای خراسان رضوی

به گزارش خبرنگارمهر ، سید مجتبی احمدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در هلال احمر خراسان اظهار کرد:در پی بارش شدید برف ۱۸۰ مسافر گرفتار در برف و کولاک جاده های روستایی سبزوار و خوشاب روز جمعه امداد رسانی شدند واین مسافران با ۶۵ خودرو سبک و سنگین در جاده های روستایی طبس سبزوار، نوده انقلاب و چرو شهرستان خوشاب گرفتار شده بودند که امدادگران هلال احمر به کمک آنان شتافتند.

وی افزود:۶۰ بسته جیره غذایی به همراه ۳۰ تخته پتو در این عملیات امدادرسانی توزیع شد و ۱۵ نجاتگر هلال احمر سبزوار در سه گروه با تجهیزات انفرادی و ماشین امدادی به مسافران خدمت رسانی کردند.

مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی ادامه داد: جمعه شب نیز در کیلومتر ۸۵ محور قوچان به درگز ۱۳ خودرو در برف و کولاک گرفتار شدند که امدادرسانی لازم به ۳۰ نفر از سرنشینهای این خودرو انجام شد و همچنین در گردنه بید وبرقمد واقع در کیلومتر ۳۲ جوین به سبزوار نیز ۸ خودرو در برف وکولاک گرفتار شدند که عملیات رهاسازی و امدادرسانی به این خودروها انجام شد.

وی گفت:به ۲۲ نفر سرنشین این خودروها امدادرسانی لازم انجام شد و۸ بسته غذایی نیز توزیع شده است.