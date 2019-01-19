آغاز جام ملتهای واقعی برای مردان کی روش/ تاریخچه دیدار ایران-عمان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار امروز یکشنبه تیم های ملی ایران و عمان در مرحله یک هشتم نهایی جام ملتهای آسیا، سیزدهمین دیدار دو تیم در تورنمنت های مختلف است. دو تیم سابقه ۱۲ بار تقابل با یکدیگر را در کارنامه دارند و که سهم ایران ۶ و سهم عمان ۲ پیروزی است. سایر بازیهای دو تیم با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.

* اولین بازی، اولین گلزن، اولین و بهترین پیروزی

نخستین باری که دو تیم برابر هم قرار گرفتند، ۴ اسفند سال ۱۳۶۰ بود. ایران و عمان در چارچوب بازیهای چهار جانبه «محمد علی جناح» در کراچی پاکستان مقابل هم قرار گرفتند که این دیدار با برتری ۴ بر صفر ایران به پایان رسید.

عبدالعلی چنگیز، محمود حقیقیان، ابراهیم کیان طهماسبی و کامل انجینی برای تیم ملی ایران در آن بازی گلزنی کردند و نام عبدالعلی چنگیز بعنوان نخستین گلزن در دیدارهای دو تیم ثبت شد.

این اولین بازی، اولین پیروزی و بهترین پیروزی ایران برابر عمان بود.

* بدترین نتیجه

بدترین نتیجه برابر عمان در ششمین بازی دو تیم رقم خورد. این بازی در ۱۷ آذر سال ۷۷ و در چارچوب بازیهای آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک رقم خورد.

عمانی‌ها که با «ویرا» سرمربی سابق ایران در آن مسابقات حضور داشتند و در مرحله گروهی موفق شدند ایران را با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب کنند.

البته تیم ملی ایران با سرمربیگری زنده یاد منصور پورحیدری نه تنها با همان شکست از مرحله گروهی صعود کرد، بلکه موفق شد در نهایت به مقام قهرمانی بازیهای آسیایی برسد. این اولین و بهترین پیروزی عمان برابر تیم ملی ایران بود.

* پر گل ترین بازی و تنها هت تریک

پرگل ترین بازی دو تیم به تقابل هفتم شان باز می‌گردد. این بازی در چارچوب جام «ال.جی» و در تهران انجام شد که با برتری ۵ بر ۳ ایران به پایان رسید.

سیروس دین محمدی در آن بازی هت تریک کرد و این تنها هت تریک در تاریخ تقابل‌های دو تیم است. یحیی گل محمدی و علی دایی دیگر گلزنان ایران در آن بازی بودند.

* انتخابی‌های جام جهانی

از ۱۲ بازی گذشته بین دو تیم، ۴ بازی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی انجام شده که در این ۴ بازی ۲ بار ایران به پیروزی رسیده و ۲ بازی هم با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.

* دیدارهای دوستانه

دو تیم ۳ بار به صورت دوستانه با یکدیگر دیدار داشته‌اند که تیم ملی ایران در ۲ دیدار از این ۳ دیدار پیروز شده و یک دیدار دوستانه هم بین دو تیم با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.

* شکست ناپذیری ایران در جام ملتها

دو تیم ۲ بار در جام ملتهای آسیا با یکدیگر دیدار داشته‌اند که در هر دوی این دیدارها تیم ملی ایران به پیروزی رسیده است تا این آمار امیدواری‌های ایران در این بازی مهم و حساس برای رسیدن به پیروزی را بیشتر کند.

* بازیهای آسیایی

ایران و عمان تنها یکبار در بازیهای آسیایی با هم دیدار داشته‌اند که آن هم به مسابقات ۱۹۹۸ بانکوک باز می‌گردد که آن یک دیدار با برتری ۴ بر ۲ عمانی‌ها به پایان رسید.

* غرب آسیا

ایران و عمان یکبار هم در مسابقات غرب آسیا با یکدیگر دیدار داشته‌اند که آن دیدار در ۶ مهر سال ۸۹ و در شهر امان انجام شد و دو تیم به تساوی ۲-۲ دست یافتند. میلاد میداودی و آندرانیک تیموریان در آن بازی برای ایران گلزنی کردند.

* میزبان‌ها و میهمان‌ها

از ۱۲ بازی برگزار شده بین دو تیم ۴ بازی به میزبانی ایران، ۳ بازی به میزبانی عمان و ۵ بازی در کشورهای دیگر برگزار شده است. تیم ملی ایران ۳ بار در دیدارهای خانگی، یکبار در عمان و ۳ بار هم در دیگر کشورها موفق به پیروزی شده است. عمانی ها هم یکبار در خانه خودشان و یکبار نیز در تایلند موفق به شکست دادن تیم ملی ایران شده بودند.

* بهترین گلزنان

بهترین گلزن در تاریخ تقابل‌های دو تیم علی دایی با ۴ گل است. سیروس دین محمدی با ۳ و سردار آزمون با ۲ گل از دیگر گلزنان برتر ایرانی مقابل عمان هستند. «عماد الحوسنی» مهاجم عمانی هم با زدن ۲ گل به ایران بهترین گلزن این تیم در تاریخ تقابل‌های دو تیم است.

* همه گلزنان ایرانی

به جز دایی، دین محمدی و آزمون، ۱۵ بازیکن ایرانی دیگر هر کدام یکبار مقابل عمان موفق به گلزنی شده‌اند که این ۱۵ نفر عبارتند از: سید جلال حسینی، محسن مسلمان، آندرانیک تیموریان، میلاد میداودی، محمد نصرتی، علی کریمی، یحیی گل محمدی، وحید هاشمیان، کریم باقری، حمید استیلی، حمید درخشان، کامل انجینی، ابراهیم کیان طهماسبی، محمود حقیقیان و عبدالعلی چنگیز.