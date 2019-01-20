شماره ۴۹ مجله«مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله «مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی» که با درجه علمی ـ ترویجی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر می شود و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نیز نمایه می‌گردد.، جدیدترین شماره خود را منتشر کرد.



در شماره جدید(۴۹) این مجله که به صورت فصلنامه منتشر می‌شود مقالاتی همچون؛وحدت، اضطرار یا تکلیف و راهکارهای عملی آن از رضا رنجبر، استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی از علی اکبر فرح زادی، حدیث سلیمانی، حفظ آبرو و جایگاه آن در مقاصد شریعت از دیدگاه فقهای مذاهب از مهدی شوشتری، بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی از علی اکبر ربیعی به چاپ رسیده است.



همچنین مقالاتی دیگری از جمله: شناخت انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و عطار از طاهره میثمی پور، محمد فاضلی، اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسلامی، حقوق ایران و افغانستان از احمد مرتاضی، سمیه زبردست و نقش شیوخ قبایل در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر جاهلی از اصغر قائدان، سید جمال موسوی و مریم مقدم قوجق ارائه شده است.



چکیده عربی و انگلیسی مقالات نیز در این شماره در صفحات پایانی آمده است.