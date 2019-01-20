فراخوان سومین دوره‌ کتاب سال عاشورا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه کتابسال عاشورا در بنیاد دعبل خزاعی اعلام کرد با هدف شناسایی و معرفی کتابهای برتر در موضوعات امامحسین(ع)، خانواده و یاران آن حضرت، تاریخ و تحلیل واقعهی عاشورا، ادبیات و هنر عاشورایی و فرهنگ و آیینهای عزاداری سومین دوره انتخاب «کتاب سال عاشورا (جایزهی دعبل خزاعی)» را از بین آثار منتشرشده در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در ۱۹ رشته برگزار میکند.
از کلیهی ناشران و پدیدآورندگان آثار در موضوعات مذکور دعوت میشود یک نسخه از اثر خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۸ به نشانی دبیرخانه ارسال کنند.
زمان برگزاری اختتامیه «کتاب سال عاشورا (جایزهی دعبل خزاعی)» شهریور ۱۳۹۸ است.
مقتل (تألیفی)، تصحیح، پژوهش تاریخی، پژوهش اجتماعی، پژوهش فرهنگی، پژوهش هنری، پژوهش ادبی، شعر، نوحه، ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، خوشنویسی، عکس، تجسمی، شعر کودک و نوجوان، داستان کودک و نوجوانف گرافیک و تصویرگری کتاب کودک و نوجوان، ترجمه به فارسی و ترجمه از فارسی عنوان رشته ها این دوره از کتاب سال عاشورا (جایزهی دعبل خزاعی) است.
نشانی دبیرخانه:
تهران ـ بلوار کشاورز ـ خیابان فلسطین ـ خیابان حجتدوست ـ پلاک ۴۷ (روبهروی دانشکده علوم تغذیه) ـ طبقه ۴
کد پستی: ۱۴۱۶۶۳۵۳۹۱
وبسایت: ashoorabook.ir
ایمیل: info@ashoorabook.ir
تلفن: ۸۸۹۷۶۵۴۲
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