به گزارش خبرنگار مهر از امارات، علیرضا بیرانوند پس از پیروزی دو بر صفر ایران برابر عمان در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا گفت: خدا را شکر این بازی مهم را با پیروزی پشت سر گذاشتیم. برای پیروزی آمده بودیم. می دانستیم که تیم عمان با تمام قدرت خواهد آمد.

وی به کار بزرگ علیرضا بیرانوند در دقیقه اول بازی اشاره کرد و گفت: پنالتی که بیرانوند گرفت ما را به بازی برگرداند. بعد هوشیارتر بازی کردیم و بعد از گل اول با اعتماد به نفس بیشتری بازی کردیم.

زننده گل اول ایران خاطرنشان کرد: می توانستیم گل های بیشتری بزنیم اما در دیدارهای بعدی باید از فرصت ها بهتر استفاده کنیم.

جهانبخش در مورد دیدار با چین نیز گفت: بازی سختی برابر چین خواهیم داشت. برخی فکر می کردند که دیدار با عمان هم آسان خواهد بود اما همه دیدند که بازی سختی بود. جایی برای خوشحالی نیست. باید از فردا برای دیدار با چین آماده شویم.