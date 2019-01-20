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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۳۵

گزارش خبرنگار مهر از امارات؛

دژاگه: کی‌روش از روز اول پشت من بود/ بیرانوند ما را نگه داشت

دژاگه: کی‌روش از روز اول پشت من بود/ بیرانوند ما را نگه داشت

هافبک تیم ملی فوتبال ایران گفت: کارلوس کی‌روش از روز اول پشت من بود و حالا زمان آن است که من پشت او و تیم ملی باشم.

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، اشکان دژاگه بعد از برد تیم ملی فوتبال ایران مقابل عمان و صعود به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا گفت: امروز خوب فوتبال بازی کردیم. بیرانوند با مهار پنالتی ما را در بازی نگه داشت. اگر آن پنالتی گل می شد کارمان سخت می شد. ما نشان دادیم پشت هم هستیم.

وی در خصوص پنالتی خودش اظهار کرد: لحظه آخر تصمیم گرفتم پنالتی را وسط بزنم و خدا را شکر که گل شد.

هافبک تیم ملی درباره بازی بعدی ایران با چین، تصریح کرد: همین که چین تا مرحله یک چهارم آمده است نشان می دهد تیم خوبی است. هر بازی که جلوتر می رویم کار سخت تر می شود و بدن ها خسته تر می شود. امروز هم به ما فشار آمد. چهار روز وقت داریم به خودمان برسیم. امیدوارم جلوی چین بازی خوبی انجام بدهیم.

دژاگه درباره شرایط آب و هوایی ابوظبی و سرد بودن هوای این شهر در بازی امشب، گفت: خنک بودن هوا برای ما بهتر بود. در بازی با ویتنام هوا خیلی گرم بود. 

وی در خصوص سر حال بودن خودش در جام ملت ها تاکید کرد: من هم بازی به بازی جلو می آیم. خدا را شکر تا اینجا به تیم کمک کرده ام. هشت سال است در تیم ملی هستم. همانطور که تیم ملی و کی روش در زمان مصدومیت پشت من بود، سعی می کنم به تیمم کمک کنم. 

هافبک تیم ملی در خصوص مصدومیتش و از دست دادن جام جهانی و اینکه در جام ملت ها عملکرد خوبی داشته است، گفت: کی روش از روز اول پشت من بود و واقعا از او تشکر می کنم. کی روش همواره به من اطمینان کرد و الان وقتش است که نشان بدهم پشت او و تیم ملی هستم. امیدوارم همینطور ادامه بدهم.

دژاگه درباره دلیل تعویضش و اینکه آیا مصدوم شده بود؟ گفت: خیر مصدوم نشده بودم.

کد مطلب 4518925
مهدی مرتضویان

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