ایران به یک قدمی قطر رسید/ شانس کم مهاجمان ایرانی برای آقای گلی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله یک هشتم نهایی جام ملتهای آسیا شب گذشته از سد تیم سخت کوش عمان گذشت تا به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد.

ملی پوشان کشورمان در پی ارائه یک بازی برتر نسبت به رقیب، ۲ بار هم دروازه این تیم را باز کردند تا با این ۲ گل جمع گل‌های زده ایران در این تورنمنت به عدد ۹ برسد.

در حال حاضر تیم ملی قطر با ماشین گلزنی‌اش «المعز علی» در ۳ بازی ۱۰ بار گلزنی کرده تا با این آمار دارای بهترین خط حمله مسابقات باشد و تیم ملی کشورمان با این ۲ گل ۹ گله شد تا به یک قدمی قطر برسد.

از ۱۰ گل قطری‌ها ۷ گل توسط یک اعجوبه سودانی الاصل به اسم «المعز علی» به ثمر رسیده تا این بازیکن شانس نخست کسب عنوان آقای گلی مسابقات باشد.

باتوجه به فاصله زیاد این بازیکن با دیگر مدعیان گلزنی و به خصوص مهاجمان تیم ملی کشورمان، به نظر نمی‌رسد مهاجمان ایران شانس زیادی برای آقای گلی داشته باشند. به خصوص که از اینجا به بعد فاصله تیمها به هم نزدیک‌تر و گلزنی سخت‌تر خواهد شد مگر اینکه قطر در همین دور از رقابت ها حذف شود.

بهترین گلزن تیم ملی ایران در حال حاضر سردار آزمون است که وی ۳ گل در دیدارهای قبلی به ثمر رسانده است.