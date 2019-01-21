منتقدان لندنی هم «روما» و «سوگلی» را پسندیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کمدی سلطنتی یورگوس لانتیموس با دریافت چهار جایزه از حلقه منتقدان لندن پیشتاز این جوایز شد و آلفونسو کوارون جایزه اصلی این منتقدان را از آن خود کرد.

«روما» ساخته ‌آلفونسو کوارون پس از آن که برنده جایزه اصلی منتقدان آمریکایی شد این بار موفق شد تا در آن سوی دنیا نیز بتواند جایزه منتقدان فیلم لندن را از آن خود کند.

یک هفته پس از آن که این فیلم با دریافت ۷ نامزدی بفتا صدرنشین جوایز بریتانیا هم شد، موفق شد تا جایزه اصلی منتقدان لندن را نیز از آن خود کند.

در عین حال «سوگلی» یا «محبوب» کمدی سیاه یورگوس لانتیموس که با تمرکز بر تاریخ خلق شده بیشترین جوایز شب پیش را درو کرد و در حالی که در ۱۰ بخش نامزد دریافت جایزه شده بود در نهایت جایزه بهترین بازیگر زن برای اولیویا کولمن، بهترین بازیگر زن مکمل برای ریچل وایز و جایزه فیلمنامه را برای دبورا دیویس و تونی مک‌نامارا دریافت کرد و جایزه بهترین فیلم انگلیسی/ ایرلندی سال را نیز از آن خود کرد.

از دیگر برندگان این شب «دیو» جایزه بهترین بازیگر زن بریتانیایی/ ایرلندی را برای بازی جسی باکلی دریافت کرد و «پرنس شاد» نیز برای بازی روپرت ایورت جایزه بهترین بازیگر مرد بریتانیایی/ ایرلندی را کسب کرد و جایزه بهترین فیلمساز بریتانیایی/ ایرلندی تازه‌کار به مایکل پیرس اهدا شد.

پاول پاولیکوفسکی نیز برای رمانس «جنگ سرد» جایزه بهترین فیلم خارجی زبان را به خانه برد.

در عین حال آلفونسو کوارون نیز جایزه کارگردان سال را دریافت کرد.

ایتن هاوک نیز برای بازی در «اولین اصلاح شده» درامی به کارگردانی و نویسندگی پل شریدربه عنوان بهترین بازیگر مرد سال انتخاب شد. جایزه بازیگر مرد مکمل سال نیز به ریچارد ای گرانت برای «می‌توانی هرگز مرا ببخشی؟» اهدا شد.

در این میان جایزه دیلیش پاول نیز به پدرو آلمادوار اهدا شد.