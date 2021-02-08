به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، حلقه منتقدان فیلم لندن شب پیش برترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰ را انتخاب کردند و از بازیگر فقید چادوک بوزمن برای بازی در فیلم «بلک باتم مارینی» به عنوان بهترین بازیگر مرد تجلیل کردند.

فیلم آمریکایی «سرزمین آوارگان» ساخته کلوئی ژائو هم به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد و ژائو جایزه بهترین فیلمنامه سال را برد و هم فرانسیس مک‌دورماند بازیگر نقش اصلی آن با دریافت جایزه بهترین بازیگر زن سال تجلیل شد.

فیلم ترسناک بریتانیایی «سن ماد» به عنوان بهترین فیلم بریتانیایی/ ایرلندی انتخاب شد و مورفید کلارک برای بازی در آن جایزه بهترین بازیگر زن بریتانیایی/ ایرلندی را از آن خود کرد. جایزه بهترین کارگردان بریتانیایی/ ایرلندی هم به رز گلس کارگردان و نویسنده این فیلم اهدا شد.

استیو مک‌کویین جایزه بهترین کارگردان سال را برای سه گانه «تبر کوچک» دریافت کرد در حالی که شان پارکس جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برای بازی در اولین فیلم درام این مجموعه دریافت کرد. ریز احمد برنده جایزه بهترین بازیگر مرد بریتانیایی/ ایرلندی سال برای بازی در «آوای متال» و «موگلی مغول» شد. فیلمنامه این فیلم دوم را احمد نوشته، آن را تهیه کرده و خودش در آن بازی کرده است.

فیلم «خداحافظی طولانی» ساخته آنیل کاریا جایزه بهترین فیلم کوتاه بریتانیایی/ ایرلندی سال را از آن خود کرد.

جایزه بهترین فیلم بین‌المللی سال هم به «یک دور دیگر» ساخته توماس وینتربرگ رسید.

در این مراسم مجازی تقریباً همه دریافت کنندگان سخنرانی دریافت جایزه خود را بیان کردند. کولمن دومینگو که با بوزمن در «بلک باتم ما رینی» بازی کرده است، جایزه او را دریافت کرد و سخنرانی پذیرش جایزه را انجام داد.

قرار است مراسم فیزیکی دریافت جوایز اواخر امسال در «مای فر هتل» برگزار شود.

فهرست کامل برندگان جوایز حلقه منتقدان لندن چنین است:

فیلم سال: «سرزمین آوارگان»

فیلم غیرانگلیسی زبان: «یک دور دیگر»

بهترین مستند سال: «جمعی»

جایزه آتنبورو برای بهترین فیلم بریتانیایی / ایرلندی سال: «سن ماد»

کارگردان سال: استیو مک‌کویین برای «تبر کوچک»

فیلمنامه‌نویس سال: کلوئی ژائو برای «سرزمین آوارگان»

بازیگر زن سال: فرانسیس مک‌دورماند برای «سرزمین آوارگان»

بازیگر مرد سال: چادویک بوزمن برای «بلک باتم ما رینی»

بازیگر زن نقش مکمل سال: ماریا باکالووا برای «بورات ۲»

بازیگر مرد نقش مکمل سال: شان پارکس برای «منگراو»

بازیگر زن بریتانیایی/ ایرلندی سال: مورفید کلارک برای «زیبایی ابدی» و «سن ماد»

بازیگر مرد بریتانیایی/ ایرلندی سال: ریز احمد برای «موگلی مغول» و «آوای متال»

جایزه فیلیپ فرنچ برای فیلمساز بریتانیایی/ ایرلندی نوظهور سال: رز گلس برای «سن ماد»

بازیگر بریتانیایی/ ایرلندی جوان: باکی بکری برای «راکس»

فیلم کوتاه بریتانیایی/ ایرلندی: «خداحافظی طولانی»

دستاورد فنی: «راکس»