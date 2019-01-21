ادعای صهیونیستها در خصوص حمله به اهداف ایران در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد نیروهای ایرانی را در سوریه هدف حملات خود قرار دادهاست.
ارتش رژیم صهیونیستی اشاره ای به تاریخ انجام این حمله نکرده اما روز گذشته اقدام به شلیک موشک و بمب های هدایت شونده به سوریه کرده بود و در همین رابطه وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که سامانه دفاع هوایی سوریه ۳۰ موشک کروز و بمب هدایت شونده شلیک شده از سوی رژیم صهیونیستی را منهدم کرده است.
بر اساس این گزارش رژیم صهیونیستی به سوریه هشدار داده از اقدام تلافیجویانه علیه خاک یا نیروهای آن کشور خودداری کند.
بیانیه ارتش اسرائیل بامداد امروز دوشنبه منتشر شدهاست،روز یکشنبه هم رژیم صهیونیستی و هم سوریه از حملات متقابل موشکی و هوایی خبر داده بودند.
در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده «ما حمله به اهداف متعلق به نیروی قدس در خاک سوریه را آغاز کردهایم. به ارتش سوریه هشدار میدهیم از اقدام علیه خاک یا نیروهای اسرائیلی خودداری کند».
اندکی پیش از این بیانیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفته بود: «ما یک سیاست ثابت داریم: حمله به پایگاههای ایران در سوریه و ضربه زدن به هر آنکسی که تلاش میکند به ما ضربه بزند».
روز گذشته سی ام دیماه نیز ارتش اسرائیل در بیانیهای مدعی شده بود سامانه پدافند هوایی آن کشور راکتی را که از سوریه بهسوی بلندیهای جولان پرتاب شده بود، رهگیری کردهاست. خبرگزاری رسمی سوریه نیز گزارش داده بود که پدافند هوایی آن کشور به حملات هوایی اسرائیل در مناطق جنوبی پاسخ داده است.
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