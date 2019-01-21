«صندلی» ایرانی در جشنواره «چنای» هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در ششمین دوره جشنواره «چنای» که از ۲۷ بهمن تا ۵ اسفند ۹۷ در کشور هند برگزار خواهد شد، فیلم انیمیشن «صندلی» ساخته محمد فیض‌آبادی به نمایش در می‌آید. در این جشنواره فیلم‌های کوتاه (زیر ۲۰ دقیقه) داستانی، مستند و انیمیشن روی پرده می‌روند.

انیمیشن ۶ دقیقه‌ای «صندلی» که در ژانر اجتماعی و طنز تولید شده است، اشاره به وضعیتی دارد که در آن شاهد رقابت ۲ آدم بر سر تصاحب صندلی یکدیگر هستیم؛ در حالی که آنها صندلی‌های خود را دارند.

عوامل تولید این فیلم انیمیشن عبارتند از نویسنده، کارگردان، انیماتور و تهیه‌کننده: محمد فیض‌آبادی، دستیار کارگردان: زهره فراهانی، موسیقی: بهنام معیریان، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.