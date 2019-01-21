آمار دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در آمریکا و کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۹۴ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه که به بررسی پیش نویس «سند مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان کشور» اختصاص داشت؛ گزارش تدوین شده در این زمینه ارائه شد.

در ابتدای این گزارش عنوان شد که مسئله «اشتغال پس از دانش آموختگی» از مهم‌ترین دغدغه‌های دانشجویان است.

همچنین این موضوع نیز مورد تاکید قرار گرفت که براساس گزارش سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» در سال ۱۳۹۶ «۲۰۱۷ م» مجموع دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور ۵۰۳۹۲ نفر است.

در ادامه جلسه نیز اشاره شد که بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج، در کشور آمریکا با تعداد ۱۲۶۴۳ نفر هستند و از این نظر دانشجویان ایرانی دارای رتبه یازدهم در میان دانشجویان سایر کشورهای شاغل به تحصیل در آمریکا هستند.

در بخش دیگری از این آمار همچنین اشاره شدکه تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در کانادا نیز ۷۴۱۵ نفر هستند و از این نظر دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در کانادا نیز دارای رتبه یازدهم در میان دانشجویان سایر کشورها هستند.

آمار این گزارش همچنین حاکیست در سال «۲۰۱۶ م» ارزش افزوده اقتصادی تولید شده دانشجویان خارجی در کشور کانادا بالغ بر ۸ میلیارد دلار بوده است.

پس از ارائه این گزارش اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند؛ که اهم آن می توان به، تمرکز بر خلاقیت پروری در نظام آموزشی کشور، ایجاد احساس مفید و مؤثر بودن برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، تحول در برنامه‌های آموزشی به منظور هدفمند و بومی‌کردن این آموزش‌ها، لزوم نیاز محور شدن آموزش‌های دانشگاهی و توجه بیشتر به موضوع مهاجرت اعضای هیئت علمی، متخصصان و مدیران کشور اشاره کرد.