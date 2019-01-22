کنفرانس «واقعیت، حقیقت، اصالت وجود» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن پدیدهشناسی آلمان کنفرانسی را تحت عنوان «واقعیت، حقیقت، اصالت وجود: دیدگاههای پدیدهشناسی» برگزار میکند.
این کنفرانس در روزهای ۱۸ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ در وین، اتریش برگزار میشود.
محور موضوعات کنفرانس شامل مسائل پدیدارشناختی و دیدگاههای مرتبط با آن، هستی و اصالت وجود، واقعیت و حقیت از منظر فلسفی و... است.
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل sergej.seitz@univie.ac.at در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۶۶۶۷۰ مراجعه گردد.
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