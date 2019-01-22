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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱

کنفرانس «واقعیت، حقیقت، اصالت وجود» برگزار می شود

کنفرانس «واقعیت، حقیقت، اصالت وجود» برگزار می شود

کنفرانس «واقعیت، حقیقت، اصالت وجود: دیدگاه‌های پدیده‌شناسی» سپتامبر ۲۰۱۹ در وین، اتریش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن پدیده‌شناسی آلمان کنفرانسی را تحت عنوان «واقعیت، حقیقت، اصالت وجود: دیدگاه‌های پدیده‌شناسی» برگزار می‌کند.

این کنفرانس در روزهای ۱۸ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ در وین، اتریش برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل مسائل پدیدارشناختی و دیدگاه‌های مرتبط با آن، هستی و اصالت وجود، واقعیت و حقیت از منظر فلسفی و... است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل sergej.seitz@univie.ac.at  در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۶۶۶۷۰ مراجعه گردد.

کد مطلب 4519280
سارا فرجی

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